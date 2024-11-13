Karşıyaka, Enes Nalbantoğlu ile Zirve Peşinde - Son Dakika
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Karşıyaka, Enes Nalbantoğlu ile Zirve Peşinde

Karşıyaka, Enes Nalbantoğlu ile Zirve Peşinde

Karşıyaka, Enes Nalbantoğlu'nun golleriyle şampiyonluk yarışında. Anadolu Üniversitesi maçı heyecanla bekleniyor.

13.11.2024 11:24
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Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bu sezon son dönemde yaşadığı sıkıntılara rağmen 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle Bursaspor'la şimdiden kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Karşıyaka'yı golleriyle yine Enes Nalbantoğlu taşıyor. Geçen sezon 13 golle takımın en skorer ismi olan, bu sezon da ilk iç transfer hamlesi olarak kadroda tutulan Enes, gollerine kaldığı yerden devam ediyor. Enes bu sezon 10 haftada 5 kez ağları sarsarken, Kaf-Kaf 29 yaşındaki futbolcunun gol attığı tüm maçları kazandı. Tecrübeli sol kanat bu sezon da takımın en skorer ismi olmayı başardı.

Ligde 3-0 kazanılan Bulvarspor (2) ve Artvin Hopaspor deplasmanları ile yine 2-0 galip gelinen Kuşadasıspor deplasmanında skora katkı veren Enes, ilk iç saha golünü geçen hafta Muşspor'a attı. Karşıyaka, Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın vefatı ve ardından yönetimindeki istifaların sürmesi üzerine olağanüstü kongre sürecine girerken, Şensan'ın cenazesi sonrası moralsiz gittiği Ergene Velimeşespor deplasmanında üst üste 7 galibiyetten sonra ilk yenilgisini alan takıma geçen hafta Muşspor önünde yine Enes hayat verdi. Enes Nalbantoğlu, 2-1 kazanılan maçta 1 gol, 1 asistle galibiyetin mimarı oldu.

HESAP KESECEK

Ligdeki zirve mücadelesinde bu hafta pazar günü Anadolu Üniversitesi'ne konuk olacak Karşıyaka, rakibinden geçen sezon Play-Off'taki yenilginin rövanşını almaya çalışacak. Amatörden çıkan Eskişehir temsilcisine geçen sezon ilk maçta son anlarda 3-2 yenilip, İzmir'deki rövanşı yine son anlarda penaltı golüyle 1-0 kazanan Kaf-Kaf, 2'nci Lig hayallerine ise yine rakibi karşısında veda etmişti. Grupta normal sezonun son 6 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alıp Play-Off'a kalan Karşıyaka, favori olarak çıktığı eşleşmede Anadolu Üniversitesi'ne taraftarı önünde 1-0 yenilerek elenmişti. Anadolu Üniversitesi bu sezona kötü başladıktan sonra son 5 maçtır yenilmedi. Karşıyaka taraftarları bu maçta Eskişehir deplasmanında takımlarını yalnız bırakmamak için organizasyon yapıyor.

Kaynak: DHA

Anadolu Üniversitesi, Bursaspor, Karşıyaka, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka, Enes Nalbantoğlu ile Zirve Peşinde - Son Dakika

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