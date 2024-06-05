Karşıyaka, Enes Nalbantoğlu'nu takımda tutacak - Son Dakika
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Karşıyaka, Enes Nalbantoğlu'nu takımda tutacak

TFF 3'üncü Lig takımlarından Karşıyaka, yeni sezon öncesi teknik direktörünü belirleyip transferlere yönelecek. Geçen sezon takımın en skorer ismi olan Enes Nalbantoğlu'na üst liglerden ve iddialı takımlardan teklifler olduğu öğrenildi. Ancak Karşıyaka, 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunu takımda tutacak ve kontratında iyileştirme yapacak. Kulüp yönetimi ise ilk toplantısını yaparak görev bölümünü netleştirecek ve elden gitme tehlikesi bulunan Çiğli Tesisleri'yle ilgili adım atacak.

05.06.2024 12:47
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TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi teknik direktörünü belirleyip transfere yönelecek Karşıyaka, geçen senenin parlayan yıldızı Enes Nalbantoğlu'nu mutlaka takımda tutacak.

Karşıyaka'da geçen sezon 26 maçta 13 golle takımın en skorer ismi olan 29 yaşındaki sol kanat oyuncusuna üst liglerden ve 3'üncü Lig'in iddialı takımlarından teklifler olduğu öğrenildi.

Karşıyaka, kulüple 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Enes'i bırakmayacak. Yıldız oyuncunun kontratında iyileştirme de yapılacak. Yeşil-kırmızılılarda Başkan İlker Ergüllü'nün olağan kongrede göreve seçilen yeni yönetimi ilk toplantısını 10 Haziran Pazartesi günü yaparak görev bölümünü netleştirecek. İzmir temsilcisi ilk iş olarak elden gitme tehlikesi bulunan Çiğli Tesisleri'yle ilgili adım atacak.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, Çiğli, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka, Enes Nalbantoğlu'nu takımda tutacak - Son Dakika

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