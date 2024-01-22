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Karşıyaka, Eynesil Belediyespor'u mağlup etti - Son Dakika
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Karşıyaka, Eynesil Belediyespor'u mağlup etti

Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'ta Eynesil Belediyespor'u 2-1 yenerek galibiyetle başladı. Teknik direktör Erkan Sözeri oyuncularını tebrik etti.

Karşıyaka, Eynesil Belediyespor\'u mağlup etti
22.01.2024 - 12:29,
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Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci devrenin ilk haftasında evinde Eynesil Belediyespor'u 2-1 mağlup eden Karşıyaka'da göreve galibiyetle başlayan teknik direktör Erkan Sözeri karşılaşma sonrası öğrencilerini kutladı. Tecrübeli teknik adam soyunma odasında yaptığı konuşmada, "Böyle zor olacak ikinci yarı. Her zaman zor olacak ama inandınız. Formaya aidiyetiniz, sahadaki mücadeleniz takdire şayan. Hep böyle bir takım istiyorum. Aferin" sözleriyle Amasyaspor FK deplasmanı öncesi oyuncularını tebrik etti.

Ligde üst üste 2'nci galibiyetini alıp 29 puana ulaşan 3'üncü sıradaki yeşil-kırmızılı takım, haftayı bay geçen lider Batman Petrolspor'la arasındaki puan farkını 4'e düşürdü. Karşıyaka'da santrfor Yasin Ozan, dün attığı golle toplam gol sayısını 8'e çıkarıp grupta gol krallığı yarışında zirveye yerleşti. Enes'in yokluğunda sol kanatta görev yapan santrfor Fatih ise 4 gole ulaştı. İzmir temsilcisinde yeni transferlerden sağ bek Erdem 90 dakika görev yaparken, İsmail ve Mehmet son bölümde oyuna girdi. Şeref ise şans bulamadı.

KARŞIYAKA STADI MESAJI

Karşıyakalı futbolcular dün oynanan Eynesil Belediyespor karşılaşması öncesi sahaya, "Karşıyaka Stadını İstiyor" pankartıyla çıktı. İzmir'in 111 yaşındaki temsilcisi ilçede 2015 yılında yıkılan eski stadın bulunduğu arazide yeni bir stadyum inşa edilmesi için mesaj verdi. İzmir'de son dönemde Göztepe Gürsel Aksel ve Alsancak Mustafa Denizli stadyumları hizmete açılırken, yeşil-kırmızılı kulüp iki kez ihalesi yapılıp daha sonra açılan davalar nedeniyle yapımına başlanamayan stadyum kendilerine kazandırılmasını talep ediyor.

Kaynak: DHA
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