Karşıyaka filesinden Gürsu'ya istifa çağrısı

KARŞIYAKA Spor Kulübü Voleybol Şubesi Yönetimi, İzmir Voleybol İl Temsilcisi Hakan Gürsu'dan Sultanlar Ligi'ne çıkartmaya çalıştığı söz konusu takımın ve organizasyonun adını kamuoyuna açıklamasını, sonrasında da istifa etmesini istedi. Voleybol turnuvasının basın toplantısında, "Tek eksiğimiz Sultanlar Ligi. Kısmetse şu anda çalışmalarımız başladı. Büyük ihtimalle önümüzdeki yıl Sultanlar Ligi'ne İzmir'den bir takım göndereceğiz" açıklaması yapan İl Temsilcisi Hakan Gürsu, yeşil-kırmızılı kulüpten tepki gördü.

Gürsu ile ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklama şöyle: "Sizin göreviniz Sultanlar Ligi'ne takım çıkartmak mıdır, herhangi bir yarışan kulübü alenen desteklemek midir veya sporun ruhuna hiç yakıştıramadığımız para karşılığı yarışma hakları satın alma işlemleri yaparak bu konulara aracı olmak mıdır? İzmir'de Sultanlar Ligi takımı olmasını her sporsever gibi bizler de çok istiyoruz. Mücadelemize tüm zor şartlara rağmen devam ediyoruz. İzmir'de yıllardır emek veren kulüplerin ihtiyaç ve eksikleriyle ilgilenmesi gereken voleybol il temsilcisi; maalesef kendi amacını aşan başka işler ile uğraşmaktadır. Gerekeni yaparak istifa etmesini beklemekteyiz."