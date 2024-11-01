Karşıyaka-Galatasaray Maçı Öncesi Detaylar - Son Dakika
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Karşıyaka-Galatasaray Maçı Öncesi Detaylar

Karşıyaka, Galatasaray ile yarın kritik bir maça çıkacak; bilet fiyatları 400 TL ve 200 TL.

01.11.2024 13:30
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BASKETBOL Süper Ligi'nde Karşıyaka, yarın evinde önemli rakiplerinden Galatasaray ile karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Bilet fiyatları tam 400, öğrenci bileti 200 TL olarak açıklandı. İki takım da ligde 4 haftada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etti. Daha önce ligde evinde 2'de 2 yapan Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde Rodos Adası deplasmanında Kolossos'u mağlup ederek art arda ikinci galibiyetini almıştı. Karşıyaka kafilesi, Rodos dönüşünde gece kiralanan özel uçak pistte arıza yaptığı için adada kalıp dün gecikmeli olarak İzmir'e ulaşmıştı.

Kaynak: DHA

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