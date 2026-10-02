Karşıyaka, Kadınlar Voleybol 1. Lig A Grubu'nda yarın Bodrumspor'a konuk olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karşıyaka, Kadınlar Voleybol 1. Lig A Grubu'nda yarın Bodrumspor'a konuk olacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karşıyaka, Kadınlar Voleybol 1. Lig A Grubu\'nda yarın Bodrumspor\'a konuk olacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka, yarın Kadınlar Voleybol 1. Lig A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Bodrum Belediyesi Bodrumspor'la karşılaşacak. Mücadele Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak.

KADINLAR Voleybol 1'inci Lig ekibi Karşıyaka, A Grubu'ndaki ilk maçında yarın deplasmanda Bodrum Belediyesi Bodrumspor'la karşılaşacak. Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Grupta Aydın Büyükşehir Belediyespor 17.00'de Vakıfbank'a Altınordu 17.30'da Yeşilyurt'a konuk olacak. İzmir DSİ, 16.00'da Bergama Belediyespor'u Akhisar Belediyespor 18.00'de İBB Spor Kulübü'nü ağırlayacak.

Kaynak: DHA
KarşıyakaVoleybolBodrumSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaçıranlar pişman Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar Kaçıranlar pişman! Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar
Rusya lideri Putin’den Kaliningrad uyarısı: Saldırırsanız anında vururuz Rusya lideri Putin'den Kaliningrad uyarısı: Saldırırsanız anında vururuz
100 gol attı, yine Milli Takım’a çağrılmadı Montella sebebini açıkladı 100 gol attı, yine Milli Takım'a çağrılmadı! Montella sebebini açıkladı
Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
Rus ordusuna Vivaldi darbesi 250’den fazla asker esir alındı Rus ordusuna Vivaldi darbesi! 250'den fazla asker esir alındı
Sokak ortasında vurulmuştu Meğer ekranların tanınan isminin oğluymuş Sokak ortasında vurulmuştu! Meğer ekranların tanınan isminin oğluymuş
13:01
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı
12:43
Altın fiyatları için kritik gün Gözler 15.30’da açıklanacak veriye çevrildi
Altın fiyatları için kritik gün! Gözler 15.30'da açıklanacak veriye çevrildi
12:27
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
11:07
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
10:56
Eski hakemden bomba iddia: Ligler ertelenecek
Eski hakemden bomba iddia: Ligler ertelenecek
10:49
Kimliklere yeni bir özellik eklendi Türkiye genelinde geçerli olacak
Kimliklere yeni bir özellik eklendi! Türkiye genelinde geçerli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 13:36:46. #7.12#
SON DAKİKA: Karşıyaka, Kadınlar Voleybol 1. Lig A Grubu'nda yarın Bodrumspor'a konuk olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei