Karşıyaka, Kadınlar Voleybol 1. Lig A Grubu\'nda yarın Bodrumspor\'a konuk olacak

Karşıyaka, Kadınlar Voleybol 1. Lig A Grubu'nda yarın Bodrumspor'a konuk olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karşıyaka, yarın Kadınlar Voleybol 1. Lig A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Bodrum Belediyesi Bodrumspor'la karşılaşacak. Mücadele Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak.
KADINLAR Voleybol 1'inci Lig ekibi Karşıyaka, A Grubu'ndaki ilk maçında yarın deplasmanda Bodrum Belediyesi Bodrumspor'la karşılaşacak. Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Grupta Aydın Büyükşehir Belediyespor 17.00'de Vakıfbank'a Altınordu 17.30'da Yeşilyurt'a konuk olacak. İzmir DSİ, 16.00'da Bergama Belediyespor'u Akhisar Belediyespor 18.00'de İBB Spor Kulübü'nü ağırlayacak.
Kaynak: DHA
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