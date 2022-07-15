Karşıyaka, kaleci Enes'i bitiriyor - Son Dakika
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Karşıyaka, kaleci Enes'i bitiriyor

15.07.2022 11:05
Karşıyaka, kaleci Enes'i bitiriyor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Karşıyaka, Altınordu'dan kaleci Enes Kalyoncu'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Karşıyaka, Altınordu'dan kaleci Enes Kalyoncu'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yeşil-kırmızılıların, geçen sezon Niğde Anadolu FK'da kiralık olarak görev yapan 21 yaşındaki file bekçisiyle prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Karşıyaka'nın kaleci Enes'i bonservisiyle transfer etmek istediği belirtildi. Altınordu ile görüşmelerini sürdüren yönetimin şartlarda anlaşma sağlayıp transferi açıklaması bekleniyor.

Geçen sezon Altınordu'dan 2 yıllığına kiraladığı stoper Aykut'un ardından yeni sezon için aynı kulüpten sol kanat Polat Abay'ı da geçici olarak renklerine bağlayan Karşıyaka, kaleci Enes'le birlikte kırmızı-lacivertli kulübün altyapısından toplam 3 oyuncuyu takıma dahil etmiş olacak. Dış transferde Emre Gemici, Okan Baydemir, Polat Abay ve Onur Kolay'la mukavele imzalayan Karşıyaka, 5'inci takviyesini genç eldiven Enes'le yapacak. Enes geçen sezon 2'nci Lig'de 23 maçta görev aldı.


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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Altınordu, Niğde, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka, kaleci Enes'i bitiriyor - Son Dakika

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