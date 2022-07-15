Geçen sezon Altınordu'dan 2 yıllığına kiraladığı stoper Aykut'un ardından yeni sezon için aynı kulüpten sol kanat Polat Abay'ı da geçici olarak renklerine bağlayan Karşıyaka, kaleci Enes'le birlikte kırmızı-lacivertli kulübün altyapısından toplam 3 oyuncuyu takıma dahil etmiş olacak. Dış transferde Emre Gemici, Okan Baydemir, Polat Abay ve Onur Kolay'la mukavele imzalayan Karşıyaka, 5'inci takviyesini genç eldiven Enes'le yapacak. Enes geçen sezon 2'nci Lig'de 23 maçta görev aldı.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Altınordu, Niğde, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Karşıyaka, kaleci Enes'i bitiriyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.