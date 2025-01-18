Karşıyaka, Kırşehir'de Galibiyet Arayacak - Son Dakika
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Karşıyaka, Kırşehir'de Galibiyet Arayacak

Karşıyaka, Kırşehir\'de Galibiyet Arayacak

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Karşıyaka, Kırşehir deplasmanında galibiyet için sahaya çıkacak. Yeni teknik direktörü Ahmet Yıldırım yönetiminde mücadele edecek olan yeşil-kırmızılı ekip, 5 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.

18.01.2025 13:16  Güncelleme: 13:17
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk yarının son maçında deplasmanda lider Bursaspor'la 0-0 berabere kalan Karşıyaka yarın ikinci devreye Kırşehir deplasmanında start verecek. Kırşehir Ahi Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak Kırşehir Futbol Spor Kulübü-Karşıyaka müsabakasında Halil Erdoğan düdük çalacak.

Grupta 28 puanla 3'üncü sırada yer alan yeşil-kırmızılılar, yeni teknik direktörü Ahmet Yıldırım önderliğindeki ilk sınavına çıkacak. Kaf-Kaf, sezonun ilk haftasında evinde 0-0 berabere kaldığı 16 puanlı rakibini dize getirerek 5 maçlık galibiyet özlemini sona erdirmeyi hedefliyor. Karşıyaka'da takımdan ayrılan Gökhan Meral'in yanı sıra sarı kart cezalısı Kadir ile Mert Yusuf forma giyemeyecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka, Kırşehir'de Galibiyet Arayacak - Son Dakika

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