Karşıyaka Kümede Kalma Savaşında
Karşıyaka Kümede Kalma Savaşında

13.04.2026 11:30
Karşıyaka, ligin son haftalarına giredikçe kümede kalma mücadelesinde zorlu rakiplerle karşılaşacak.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 52 yılı aralıksız toplam 54 yıllık tarihindeki en zorlu sezonları geçiren Karşıyaka kümede kalma savaşında son 4 haftaya nefes nefese girdi. Karşıyaka'nın en yakın rakibi sonuncu Büyükçekmece'yi evinde yenerek 6 galibiyete ulaşıp umutlandığı haftada rakiplerinden bir iyi bir kötü haber geldi. Alt sıralardaki ekiplerden Aliağa Petkimspor deplasmanda ligin flaş takımlarından Trabzonspor'u 90-84 yenerek Kaf-Kaf'ın 2 galibiyet önünde 8 galibiyete ulaştı. Önceki hafta EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe'yi yenerek sürpriz yapan Bursaspor ise Türk Telekom'a son salise basketiyle 94-92 mağlup oldu.

Karşıyaka bu sonuçla 7 galibiyette kalan Bursaspor'la arasındaki farkı 1 galibiyete indirdi. 4 galibiyette kalan Büyükçekmece büyük oranda havlu atarken, Bursaspor rakibiyle iki hafta sonra evinde oynama avantajına sahip olacak. Karşıyaka ise Bursaspor'u ağırlayacağı son haftaya kadar farkı eritmeye veya en azından aradaki 1 galibiyet farkı korumaya çalışacak. Kalan haftalarda Karşıyaka sırasıyla Bahçeşehir Koleji (D), Erokspor, Tofaş (D) ve Bursaspor'la oynayacak. Bursa ekibi Mersin Spor (D), Büyükçekmece, Erokspor (D) ve Karşıyaka'yla (D) karşılaşacak. Dünkü galibiyetle avantajlı duruma gelen Petkimspor ise sezonu Manisa Basket, Beşiktaş (D), Bahçeşehir Koleji ve Tofaş (D) maçlarıyla bitirecek. 9'ar galibiyete sahio Manisa ve Mersin ise daha rahat durumda.

Kaynak: DHA

Gelir vergisinde rekor kırıldı Yüz binlerce kişi ilk kez sistemde Gelir vergisinde rekor kırıldı! Yüz binlerce kişi ilk kez sistemde
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin’den Netanyahu’ya sert mesaj: Köpekler istedi diye atlar ölmez AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'den Netanyahu'ya sert mesaj: Köpekler istedi diye atlar ölmez
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Cem Adrian’dan ilk açıklama Hakkında yakalama kararı çıkarılan Cem Adrian'dan ilk açıklama
Patronuyla maaş tartışması yaşayan işçi, 1,2 milyon metrekarelik depoyu küle çevirdi Patronuyla maaş tartışması yaşayan işçi, 1,2 milyon metrekarelik depoyu küle çevirdi
Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi

12:35
Canlı yayına damga vuran an Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
Canlı yayına damga vuran an! Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
12:33
Yasak aşkta kanlı son Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
Yasak aşkta kanlı son! Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
11:41
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
11:25
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
11:23
Dünya Kupası’ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
Dünya Kupası'ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
11:03
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
