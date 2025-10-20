Karşıyaka Liderliği Ele Geçirdi - Son Dakika
Spor

Karşıyaka Liderliği Ele Geçirdi

Karşıyaka Liderliği Ele Geçirdi
20.10.2025 11:00
Karşıyaka, Uşakspor'un kaybettiği haftada 3 puan alarak TFF 3. Lig 4. Grup'ta lider oldu.

Karşıyaka, Uşakspor'un mağlup olduğu haftayı 3 puanla tamamlayarak liderlik koltuğuna oturdu.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta sezona bir üst lige çıkma hedefiyle başlayan Karşıyaka, yoluna yenilgisiz devam ediyor. Yeşil-kırmızılılar, oynadıkları 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 21 puanın 19'unu toplamayı başardı. Hafta sonunda Uşakspor'un puan kaybettiği haftada hata yapmayan İzmir temsilcisi, liderlik koltuğuna oturdu. Böylece teknik direktör Burhanettin Basatemür ve öğrencileri, bu sezon ilk kez zirveye yerleşti.

Son 3 maçta kalesinde gol görmedi

İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka, sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekerken, son üç maçta önemli bir çıkışa imza attı. Bu sezon şu ana kadar kalesinde yalnızca 4 gol gören yeşil-kırmızılılar, Söke 1970 ile birlikte TFF 3. Lig 4. Grup'un en az gol yiyen takımı konumunda yer alıyor. Savunmada sağlam duruşunu sürdüren Karşıyaka, son üç maçta rakiplerine adeta duvar ördü. Eskişehir Anadolu ile golsüz berabere kalan İzmir temsilcisi, ardından Çoruhlu FK'yı 4-0, Nazillispor'u ise 1-0 mağlup ederek üç maçlık gol yememe serisi yakaladı.

Dış sahada 3'te 3 yaptı

Bu sezon iç sahada oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Karşıyaka, deplasmanda ise çıktığı 3 karşılaşmayı da kazanarak etkileyici bir performans sergiledi. İzmir ekibi, bu başarılı grafiğini hafta sonu Altay ile deplasmanda oynayacağı İzmir derbisinde de sürdürmek ve çıkışını devam ettirmek istiyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

