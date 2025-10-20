Karşıyaka Liderlik Koltuğuna Oturdu - Son Dakika
Spor

Karşıyaka Liderlik Koltuğuna Oturdu

Karşıyaka Liderlik Koltuğuna Oturdu
20.10.2025 11:09
Karşıyaka, Nazillispor'u yenerek liderliği ele geçirirken, Uşakspor'un mağlup olması avantaj sağladı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta cumartesi günü iç sahada Nazillispor'u yıldız santrforu Yasin'in golüyle 1-0 yenen Karşıyaka, haftalardır zirveyi paylaştığı Uşakspor'un dün yenilmesiyle liderlik koltuğunun tek başına sahibi oldu. Kaf-Kaf 7 maç sonunda 6 galibiyet, 1 beraberlikle namağlup 19 puana ulaşırken, Söke 1970 SK'ya 4-1 yenilen Uşakspor 16 puanda kaldı. En yakın rakibine 3 puan fark atan Karşıyaka bu hafta Altay'la yıllar sonra oynanacak İzmir derbisinde karşılaştıktan sonra Uşakspor'u farkı açma hedefiyle konuk edecek. Lider Kaf-Kaf, grupta Söke 1970'le birlikte mağlubiyeti bulunmayan iki takımdan biri konumunda.

MÜTHİŞ SERİYİ EGALE PEŞİNDE

Karşıyaka, 26 Ekim Pazar günü oynanacak İzmir derbisinde Altay'ı da mağlup ederse geçen sezon başındaki müthiş serisini egale edecek. Geçen sezona ilk 8 haftada 1 beraberlik ve üst üste 7 galibiyetle lider başlayan yeşil-kırmızılı ekip bu sezon 7 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Karşıyaka, geçen sezon kurduğu iddialı kadroyla yine 26 Ekim 2024'te oynanan maçta Tokat Belediyespor'u 2-0 yenerek 7 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Liderlik koltuğuna kurulan Kaf-Kaf, 29 Ekim'de takımı kuran Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın ani vefatıyla sarsılıp ardından puan kayıpları ve kulüpteki belirsizlikle zirveyi kaptırdığı Bursaspor'dan uzaklaşmıştı. İzmir temsilcisi, bu sezon daha önce Gökhan Şensan'ın şube yönetiminde yer alan Ahmet Yimsek'in şube başkanlığında aynı başarıyı yakalamaya çok yaklaştı.

ESKİ BAŞKANLARDAN DESTEK

Bu sezon tüm branşlarda Azat Yeşil başta olmak üzere camiadan eski yöneticilerin desteğiyle mücadelesini sürdüren Karşıyaka'ya eski başkanlar Cenk Karace ve İlker Ergüllü basketbolda büyük katkı verdi. Daha önce geçen sezon potada yabancı oyuncu maaşları için kulübe destek olan, bu sezon futbol ve basketbol altyapının forma sponsorluklarını üstlenip futbolda Alanya deplasmanını karşılayan Cenk Karace, Süper Lig'deki basket takımının son transferi Nemanja Godic'in tüm maaş ödemelerini üstlendi. Kadınlar 1'inci Ligi'ndeki voleybol takımının isim sponsoru olan İlker Ergüllü de yine basketbol takımının transferlerinden Cameron Young'un 3 aylık maaşlarının yarısını karşılayıp, toplu kombine alımı yaptı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Karşıyaka, Uşakspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka Liderlik Koltuğuna Oturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Karşıyaka Liderlik Koltuğuna Oturdu - Son Dakika
