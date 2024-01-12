Karşıyaka Medical Point\'in İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı ertelendi

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda Play-Off mücadelesi veren Karşıyaka Medical Point'in yarın deplasmanda oynaması gereken İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı yeşil-kırmızılı takımın oyuncularının salgına kapılması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Geçen hafta İzmir derbisinde konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek 3'üncü sıraya yükselen Karşıyaka'da neredeyse tüm takımın viral enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü bildirildi. Yeşil-kırmızılı ekipten 2-3 oyuncunun da hastanede serum tedavisi gördüğü kaydedildi. Teknik ekip ve yönetimden de hastalığa yakalananların olduğu ifade edildi.