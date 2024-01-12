 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karşıyaka Medical Point'in İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi

Karşıyaka Medical Point'in İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı ertelendi

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda Play-Off mücadelesi veren Karşıyaka Medical Point'in yarın deplasmanda oynaması gereken İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı, takımın oyuncularının salgına kapılması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Karşıyaka'da neredeyse tüm takımın viral enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü, 2-3 oyuncunun da hastanede serum tedavisi gördüğü kaydedildi. Teknik ekip ve yönetimden de hastalığa yakalananların olduğu ifade edildi.

Karşıyaka Medical Point\'in İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı ertelendi
12.01.2024 - 11:02,  Güncelleme: 11:08
Abone Ol

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda Play-Off mücadelesi veren Karşıyaka Medical Point'in yarın deplasmanda oynaması gereken İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı yeşil-kırmızılı takımın oyuncularının salgına kapılması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Geçen hafta İzmir derbisinde konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek 3'üncü sıraya yükselen Karşıyaka'da neredeyse tüm takımın viral enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü bildirildi. Yeşil-kırmızılı ekipten 2-3 oyuncunun da hastanede serum tedavisi gördüğü kaydedildi. Teknik ekip ve yönetimden de hastalığa yakalananların olduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Karşıyaka, voleybol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka Medical Point'in İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı ertelendi - Son Dakika


11:38
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:36
Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:34
İngiltere'de Cezaevi Memuru Tutuklandı: Mahkumla Erzak Dolabında Cinsel İlişkiye Girdi İngiltere'de Cezaevi Memuru Tutuklandı: Mahkumla Erzak Dolabında Cinsel İlişkiye Girdi
11:33
Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
11:24
Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı
11:15
Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59
Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor
10:47
CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu

Son Dakika
11:38 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:34 İngiltere'de Cezaevi Memuru Tutuklandı: Mahkumla Erzak Dolabında Cinsel İlişkiye Girdi
11:36 Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:33 Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
11:24 Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı
11:15 Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor
10:47 CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu
10:44 Programları bitirilip yerine Seda Sayan getirilmişti! Demet Akalın perde arkasını anlattı: İşimizi elimizden aldı
10:29 Bahar Candan ve Nihal Candan'ın dolandırıcılık soruşturmasında 3 şüpheli daha tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 12:31:42. #1.11#
SON DAKİKA: Karşıyaka Medical Point'in İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement