BASKETBOL Süper Ligi'ndeki ikinci hafta mücadelesinde Karşıyaka yarın, Merkezefendi Belediyesi Basket'i ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de başlayacak. Bilet fiyatları tam 250, öğrenci 150 TL olarak belirlendi. Karşıyaka ligin ilk hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji'ne deplasmanda 82-68 mağlup olmuştu. Denizli temsilcisi Merkezefendi ise ilk maçta evinde Mersin Spor'a 75-65 yenildi.
Son Dakika › Spor › Karşıyaka-Merkezefendi Maçı Yarın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?