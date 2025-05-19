Karşıyaka, Muşspor'a Elendi - Son Dakika
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Karşıyaka, Muşspor'a Elendi

Play-Off finalinde Muşspor'a 2-1 yenilen Karşıyaka, 3. Lig'de kalmaya devam etti.

19.05.2025 19:12
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Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Semih Kocaman, Batuhan Topçu

KARŞIYAKA: Hakan Canbazoğlu - Onur, İsmail, Abdülkadir, Ferdi, Bedirhan (Dk. 53 Yasin Ozan), Kadir, Erdal (Dk. 31 Sefa), Enes Nalbantoğlu (Dk. 73 Bedran), Ali Sinan, İshak

MUŞSPOR: Enes Çetin – Efe, Akın (Dk. 76 Emirhan Kayalar), Ayetullah (Dk. 49 Ahmet Sun), Tuğkan, Ahmet Tekin, İlker, Halil, Stanley Ohawuchi (Dk. 27 Talha Ahmet Balsu), Emirhan Karagülle (Dk. 77 Muhammet Fatih), Yusuf

GOLLER: Dk. 12 Halil, Dk. 23 Stanley Ohawuchi (Muşspor), Dk. 52 Onur (Karşıyaka)

SARI KARTLAR: Kadir, Erdal, Enes Nalbantoğlu, Onur, Ali Sinan, İsmail (Karşıyaka), Ahmet Tekin, Emirhan, Ahmet Sun (Muş Spor)

KIRMIZI KART: Dk. 47 Talha Ahmet Balsa (Muşspor) - Dk. 90+4 Ahmet Yıldırım (Yedek kulübesi)

3'üncü Lig 1'inci Grup'taki Play-Off grup finalinde Karşıyaka cezası nedeniyle taraftarından yoksun olduğu maçta Muş Spor'a evinde yenilerek elenmekten kurtulamadı: 2-1. Eşleşmede golsüz biten ilk maçın Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki rövanşında konuk ekip 12'nci dakikada Halil ve 23'üncü dakikada Mali asıllı Türk vatandaşı futbolcusu Stanley Ohawuchi'nin golleriyle devreyi 2 farklı önde tamamladı. İkinci yarının başında 47'nci dakikada Muş, Talha Ahmet Balsu'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Hemen ardından 52'nci dakikada Onur'un golüyle umutlanan Kaf-Kaf'ın çabası maçı uzatmaya taşımaya yetmedi.

Karşıyaka taraftarlarının seyircisiz oynama cezası nedeniyle izleyemediği maçta konuk Muş Spor taraftarları 610 kişilik deplasman tribününü tıklım tıklım doldurdu. Deplasman tribününde merdiven boşlukları bile doldu. B protokol tribününde de çok sayıda Muş Sporlu yer aldı. Maçın son bölümünde Karşıyakalılar özellikle oyunu yavaşlatan Muş Spor kalecisi Enes Çetin'e tepki gösterdi. Protokol tribününde son bölümde Karşıyakalılar ile Muşlular arasında kavgalar çıktı. Yeşil-kırmızılılarda 75'inci dakikada sakatlanan Ali Sinan, oyuncu değiştirme hakkı dolduğu için karşılaşmayı seke seke tamamlamak zorunda kaldı. Üst üste 7'nci kez Play-Off'tan eli boş dönen Karşıyaka, 8'inci yıl da 3'üncü Lig'de kalmanın üzüntüsünü yaşadı.

8'inci dakikada Muş Spor gole yaklaştı. Karşıyaka defansının uzaklaştıramadığı topa ceza sahasına girerken Halil'in sert şutu yan direkten döndü.

12'nci dakikada konuk ekip öne geçti. Etkili paslarla atağa kalkan konuk ekipte son olarak Stanley Ohawuchi, Halil'in önüne çıkardı, Halil gelişine vurup kaleci Hakan'ı avladı: 1-0.

23'üncü dakikada fark 2'ye çıktı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Stanley Ohawuchi karşı karşıya pozisyonda ağları havalandırdı: 2-0.

47'nci dakikada Muş Sporlu Taha Ahmet, Karşıyakalı İsmail'e ayak tabanıyla çok sert bir faul yapınca direkt kırmızı kart gördü.

52'nci dakikada Karşıyaka umutlandı. Sefa'nın soldan kullandığı kornere ön direkte defanstan ileri çıkan Onur kafayla ağlarla buluşturdu: 2-1.

Maç başka gol olmayınca bu skorla bitti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka, Muşspor'a Elendi - Son Dakika

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