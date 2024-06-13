Süper Lig'de Trabzonspor, Akhisarspor, Osmanlıspor, Konyaspor ve Ankaragücü'nün başında 111 maça çıkan Mustafa Reşit Akçay, 2017'de Konyaspor'u çalıştırırken finalde Beşiktaş'ı yenerek Süper Kupa'yı kazandı. Akçay, Trabzonspor ve Osmanlıspor ile UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı toplam 19 maçta hiç yenilgi almadı. Kariyerinde ilk olarak Tavşanlı Linyitspor'u alt ligden Süper Lig kapısına getirerek çıkış yapan Akçay, Pazarspor ve Ofspor'la 3'üncü Lig'de, Tavşanlı, 1461 Trabzon ve son olarak 2021 yılında Kocaelispor ile 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşadı. Akçay, geçen sezon başında anlaştığı Karşıyaka'nın grubunda şampiyon olan Batman Petrolspor'dan sağlık sorunları gerekçesiyle ligin başlamasına kısa süre kala maça çıkmadan ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Karşıyaka, Mustafa Reşit Akçay ile anlaştı - Son Dakika
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