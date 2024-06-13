Karşıyaka, Mustafa Reşit Akçay ile anlaştı - Son Dakika
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Karşıyaka, Mustafa Reşit Akçay ile anlaştı

TFF 3'üncü Lig takımlarından Karşıyaka, yeni sezonda şampiyonluk ve üst lige yükselme hedefiyle teknik direktörlük için Mustafa Reşit Akçay ile anlaşma sağladı. Akçay'ın futbol bilgisi ve planları yönetimi etkilediği belirtildi. Akçay, yarın sözleşme imzalayacak ve ardından transfer çalışmalarına başlanacak.

13.06.2024 12:46
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TFF 3'üncü Lig'de yeni sezonda senelerdir süren şampiyonluk ve üst lige yükselme hasretine son vermeyi tek hedefi olarak belirleyen Karşıyaka, teknik direktörlük için Mustafa Reşit Akçay'la anlaşma sağladı. Dün İzmir'e gelerek yönetimle masaya oturan 65 yaşındaki tecrübeli teknik adamla her konuda anlaşıldı. Takımın dümenine kariyerli bir ismi getirip uzun vadeli çalışmak isteyen yeşil-kırmızılılarda Akçay'ın futbol bilgisi, görüşleri ve Karşıyaka'yla ilgili planlarıyla yönetimi çok etkilediği öğrenildi. Mustafa Reşit Akçay, yarın sözleşmeye imza atarak işbaşı yapacak. Karşıyaka'da ardından transfere start verilecek.

Süper Lig'de Trabzonspor, Akhisarspor, Osmanlıspor, Konyaspor ve Ankaragücü'nün başında 111 maça çıkan Mustafa Reşit Akçay, 2017'de Konyaspor'u çalıştırırken finalde Beşiktaş'ı yenerek Süper Kupa'yı kazandı. Akçay, Trabzonspor ve Osmanlıspor ile UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı toplam 19 maçta hiç yenilgi almadı. Kariyerinde ilk olarak Tavşanlı Linyitspor'u alt ligden Süper Lig kapısına getirerek çıkış yapan Akçay, Pazarspor ve Ofspor'la 3'üncü Lig'de, Tavşanlı, 1461 Trabzon ve son olarak 2021 yılında Kocaelispor ile 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşadı. Akçay, geçen sezon başında anlaştığı Karşıyaka'nın grubunda şampiyon olan Batman Petrolspor'dan sağlık sorunları gerekçesiyle ligin başlamasına kısa süre kala maça çıkmadan ayrıldı.

Kaynak: DHA

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