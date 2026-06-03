Karşıyaka'nın Borcu 1 Milyar TL'yi Aştı - Son Dakika
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Karşıyaka'nın Borcu 1 Milyar TL'yi Aştı

Karşıyaka\'nın Borcu 1 Milyar TL\'yi Aştı
03.06.2026 10:49
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Karşıyaka Spor Kulübü'nün net borcu 647 milyon TL, toplam borç 1 milyar TL'yi aştı. Başkan adayı yok.

Karşıyaka'nın net borcunun 647 milyon 260 bin TL olduğu açıklanırken, kamu alacaklarına ilişkin faizler ile basketbol şubesinde FIBA ve BAT'ta (Basketbol Tahkim Mahkemesi) bulunan dosyaların da eklenmesiyle toplam borcun 1 milyar TL'yi aşacağı ifade edildi.

İzmir'in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağan mali genel kurulu, Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde gerçekleştirildi. Genel kurulda kulübün mali durumu ve borç tablosu üyelerle paylaşılırken, açıklanan rakamlar dikkat çekti. Yeşil-kırmızılı kulübün net borcunun 647 milyon 260 bin TL olduğu ifade edildi. Ancak kamu alacaklarına ilişkin faizler ile basketbol şubesinde FIBA ve BAT'ta (Basketbol Tahkim Mahkemesi) bulunan dosyaların da eklenmesiyle birlikte toplam borcun 1 milyar TL'yi aşacağı dile getirildi.

Mali açıdan sıkıntılı sürecin devam ettiği Karşıyaka'da, 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde henüz başkan adayının çıkmadığı belirtildi. Mevcut başkan Aygün Cicibaş ise 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında aldığı cezanın yasal olarak sona erdiğini açıklarken, başkanlık için yeniden aday olmayacağını ifade etti.

Öte yandan mevcut yönetimin, 1 Nisan 2025 - 31 Mart 2026 dönemi için faizler ve devam eden davalar hariç tutulduğunda yüzde 10 borçlanma limiti yetkisini aşmadığı açıklandı. Sunulan raporların ardından yönetim ibra edildi.

Üç branşın borç dağılımı

Basketbol şubesinin geçen sezondan devreden ve FIBA'da kesinleşmiş 86 milyon TL'lik borç dahil toplam borcunun 123 milyon 755 bin TL olduğu açıklandı. Futbol şubesinin borcunun 42 milyon TL, voleybol şubesinin borcunun ise 16 milyon 900 bin TL olduğu ifade edildi.

Diğer borçlar da açıklandı

Kulübün mali yükümlülükleri kapsamında yöneticilere olan borcun 37 milyon 869 bin TL, piyasa borçlarının 26 milyon 991 bin TL, personele olan borcun 54 milyon 816 bin TL ve icra dosyalarından kaynaklanan borcun ise 36 milyon 579 bin TL olduğu belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Karşıyaka, Ekonomi, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'nın Borcu 1 Milyar TL'yi Aştı - Son Dakika

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