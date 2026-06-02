Karşıyaka'nın Borcu 647 Milyon 260 Bin TL

02.06.2026 21:28
Karşıyaka'nın genel kurulunda kulüp borcu 647 milyon 260 bin TL olarak açıklandı, yönetim ibra edildi.

İZMİR'in köklü temsilcisi Karşıyaka'nın olağan mali genel kurulunda kulübün borcu kamu alacaklarının faizleri ve basketbolda FIBA ile BAT'ta (Basketbol Tahkim Mahkemesi) yargı süreci süren eski oyuncu borçları hariç 647 milyon 260 bin TL olarak açıklanırken, yönetim mali ve idari olarak ibra edildi. Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde yapılan kongrede Başkan Aygün Cicibaş, 114 yıllık yeşil-kırmızılı kulübün durumuyla ilgili üyelere detaylı sunum yaptı. Açıklanan 647 milyon 260 bin TL borcun içinde geçen yıl taksit ödemesi yapılamadığı için bozulan kamu borcu yapılandırması faizlerinin olmadığı açıklandı. İzmir ekibinin kamu borcu faizleriyle birlikte toplam borcu ise 1.1 milyar TL olarak belirtildi.

Basketbol şubesinin geçen sezondan kalan ve FIBA'da kesinleşen 86 milyon TL dahil borcu 123 milyon 755 bin TL, futbolun borcu 42 milyon TL, voleybolun 16 milyon 900 bin TL olarak vurgulandı. Yöneticilere olan toplam borç 37 milyon 869 bin, piyasa borçları 26 milyon 991 bin, personele 54 milyon 816 bin, icra dosyaları 36 milyon 579 bin TL olarak belirtildi. Yönetimin 1 Nisan 2025 - 31 Mart 2026 arasında faizler ve devam eden davalar düşünce yüzde 10 borçlanma limiti yetkisini aşmadığı açıklandı. Raporların ardından yönetim ibra edildi.

CİCİBAŞ ADAY DEĞİL

Karşıyaka'da Başkan Aygün Cicibaş, kongrenin dilek ve temenniler bölümünde 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında aldığı cezanın bugün yasal olarak kalktığını da açıkladı. Geçen yıldan beri başkanlığı üstlenen Cicibaş buna rağmen 11 Haziran'da düzenlenecek olağanüstü seçimli genel kurulda kesinlikle tekrar aday olmayacağını tekrarladı. Cicibaş, kulübe 2.5 milyon TL alacağını da bağışladığını duyurdu.

