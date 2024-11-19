Karşıyaka\'nın Deplasman Kabusu: Üst Üste İki Yenilgi

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Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup'ta oynadığı son 2 deplasman maçını kaybederek şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka, dış sahada aldığı sonuçlarla zirve yolunda büyük bir yara aldı. Bu süreçte deplasmanda oynadığı müsabakalardaki ilk 4 maçında 4 galibiyet elde eden İzmir ekibi, daha sonra gurbette oynadığı karşılaşmalarda düşüşe geçti. 9. hafta maçında ligin son sırasındaki Velimeşespor'a konuk olan Karşıyaka, rakibine 1-0 kaybetti. Bu sonuçla birlikte İzmir ekibi, liderliği Bursaspor'a kaybetti ve rakibinin gerisine düştü. 10. hafta da oynadığı iç saha maçında Muş Spor'u mağlup eden Karşıyaka, zirve takibini sürdürse de, 11. hafta da yine bir dış saha maçında Anadolu Üniversitesi ile karşı karşıya geldi. Yeşil-kırmızılılar, rakibine 3-1 kaybederek böylece deplasmanda üst üste ikinci yenilgisini almış oldu. Bursaspor'un da hatasız geçmesiyle aradaki puan farkı 4'e yükseldi. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ve yardımcılarının dış sahadaki bu kötü gidişatı çözmek için yoğun bir mesai harcadığı öğrenildi.

Yasin Ozan, golle döndü

Sakatlığının ardından yavaş yavaş süre almaya başlayan Karşıyaka'nın tecrübeli golcüsü Yasin Ozan, yeşil sahalara adeta golle döndü. Geçen sezon oynadığı 19 maçta rakip 9 gol atma başarısı gösteren fakat yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından uzun bir süre formasından uzak kalan 33 yaşındaki forvet oyuncusu, 30 Ekim'deki Türkiye Kupası müsabakasında Viranşehir Belediyespor'a karşı sahalara tekrar adım atmıştı. Yasin Ozan, ligde çıktığı ilk maçta Anadolu Üniversitesi karşısında 68. dakikada Enes'in yerine oyuna girerken takımının tek golünü kaydetmeyi başardı. - İZMİR