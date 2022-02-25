Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda geçen hafta Sakarya deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle dönerek liderlik koltuğunu kaptıran Karşıyaka, yarın evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.
Play-Off'a bilenen yeşil-kırmızılılar ligde 42 puanla 2'nci sırada, İstanbul ekibi ise 37 puanla 3'üncü basamakta yer alıyor. İlk yarıda İstanbul'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazanmıştı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Karşıyaka'nın filede konuğu İstanbul BŞB - Son Dakika