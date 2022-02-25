Karşıyaka'nın filede konuğu İstanbul BŞB - Son Dakika
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Karşıyaka'nın filede konuğu İstanbul BŞB

25.02.2022 10:59
Karşıyaka'nın filede konuğu İstanbul BŞB

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda geçen hafta Sakarya deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle dönerek liderlik koltuğunu kaptıran Karşıyaka, yarın evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda geçen hafta Sakarya deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle dönerek liderlik koltuğunu kaptıran Karşıyaka, yarın evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Play-Off'a bilenen yeşil-kırmızılılar ligde 42 puanla 2'nci sırada, İstanbul ekibi ise 37 puanla 3'üncü basamakta yer alıyor. İlk yarıda İstanbul'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazanmıştı.


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İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Karşıyaka, İstanbul, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'nın filede konuğu İstanbul BŞB - Son Dakika


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