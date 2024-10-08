Karşıyaka'nın Kuşadasıspor Maçı İçin Tepki Çeken Bilet Fiyatı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Karşıyaka'nın Kuşadasıspor Maçı İçin Tepki Çeken Bilet Fiyatı

Karşıyaka, Kuşadasıspor maçında deplasman tribünü için 400 TL bilet belirledi, taraftarlardan tepki geldi.

08.10.2024 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta pazar günü sonuncu Kuşadasıspor'a Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda konuk olacak zirve ortağı Karşıyaka'ya rakip yönetim 5 bin kişilik yer ayırdı. Kuşadası Özer Türk Stadı bakımda olduğu için bu sezon iç saha maçlarına Tire ve Didim'de çıkan Kuşadasıspor, Karşıyaka taraftarlarına bilet ücretini de 400 TL olarak belirledi. Karşıyaka yönetimi bu sezon Alsancak Stadı'ndaki iç saha maçlarında biletleri maraton tribün 125, numaralı 250 TL'den satarken, rakip yönetimin Kaf-Kaf'a 5 bin kişilik kontenjan açmasına rağmen deplasman tribününü 400 TL yapması taraftarın tepkisini çekti. Yeni stat hayaline bir türlü kavuşamayan Karşıyaka yıllardır yılan hikayesine dönen stadyumunu beklerken, Tire'de yapım maliyetinin büyük kısmını İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin karşıladığı 15 bin kişi kapasiteli, UEFA standartlarındaki stat, 2018'de açılmıştı. Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı, Tire 2021 FK bu sezon profesyonel lige çıkana kadar son yıllarda yalnız amatör maçlarda kullanılmıştı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Karşıyaka, Kuşadası, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'nın Kuşadasıspor Maçı İçin Tepki Çeken Bilet Fiyatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:38 Cani Semih Çelik’in intihar ettiği anlarda surlarda gözüken gizemli şahsın müzakereci polis olduğu ortaya çıktı Cani Semih Çelik'in intihar ettiği anlarda surlarda gözüken gizemli şahsın müzakereci polis olduğu ortaya çıktı
13:18 Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu’na ait çıkmasına Münevver Karabulut’un babasından ilk yorum Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu'na ait çıkmasına Münevver Karabulut'un babasından ilk yorum
12:42 Atatürk heykeline balyozlu saldırı Vatandaşlar anında müdahale etti Atatürk heykeline balyozlu saldırı! Vatandaşlar anında müdahale etti
12:07 İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor
11:29 Mezardan çıkarılan Cem Garipoğlu’nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı Mezardan çıkarılan Cem Garipoğlu'nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı
20:39 UEFA’dan Beşiktaş’a yasak geldi: Sebebi 7 yıl öncesine dayanıyor UEFA'dan Beşiktaş'a yasak geldi: Sebebi 7 yıl öncesine dayanıyor
20:20 Etkileşim uğruna bu yapılır mı Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü
20:19 TFF’den tecavüz davası devam eden Atakan Karazor ile ilgili açıklama geldi TFF'den tecavüz davası devam eden Atakan Karazor ile ilgili açıklama geldi
20:07 Karısını ve down sendromlu kızını bıçakla rehin aldı Karısını ve down sendromlu kızını bıçakla rehin aldı
19:32 Bakan Tunç’tan ’İyi Hal İndirimi’ ve ’Hadım Yasası’ açıklaması Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması
19:08 İmamoğlu’ndan Bakan Şimşek’e dikkat çeken ziyaret İmamoğlu'ndan Bakan Şimşek'e dikkat çeken ziyaret
19:06 Galatasaray ile Senegal Futbol Federasyonu arasında Ismail Jakobs krizi yaşandı Galatasaray ile Senegal Futbol Federasyonu arasında Ismail Jakobs krizi yaşandı
18:25 Aileler dikkat: Bunlar sadece buzdağının görünen yüzü Aileler dikkat: Bunlar sadece buzdağının görünen yüzü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 14:19:15. #1.12#
SON DAKİKA: Karşıyaka'nın Kuşadasıspor Maçı İçin Tepki Çeken Bilet Fiyatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.