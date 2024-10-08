Karşıyaka'nın Kuşadasıspor Maçı İçin Tepki Çeken Bilet Fiyatı

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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta pazar günü sonuncu Kuşadasıspor'a Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda konuk olacak zirve ortağı Karşıyaka'ya rakip yönetim 5 bin kişilik yer ayırdı. Kuşadası Özer Türk Stadı bakımda olduğu için bu sezon iç saha maçlarına Tire ve Didim'de çıkan Kuşadasıspor, Karşıyaka taraftarlarına bilet ücretini de 400 TL olarak belirledi. Karşıyaka yönetimi bu sezon Alsancak Stadı'ndaki iç saha maçlarında biletleri maraton tribün 125, numaralı 250 TL'den satarken, rakip yönetimin Kaf-Kaf'a 5 bin kişilik kontenjan açmasına rağmen deplasman tribününü 400 TL yapması taraftarın tepkisini çekti. Yeni stat hayaline bir türlü kavuşamayan Karşıyaka yıllardır yılan hikayesine dönen stadyumunu beklerken, Tire'de yapım maliyetinin büyük kısmını İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin karşıladığı 15 bin kişi kapasiteli, UEFA standartlarındaki stat, 2018'de açılmıştı. Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı, Tire 2021 FK bu sezon profesyonel lige çıkana kadar son yıllarda yalnız amatör maçlarda kullanılmıştı.