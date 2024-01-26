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Karşıyaka'nın orta saha oyuncusu Enes Nalbantoğlu'na Bucaspor 1928 talip - Son Dakika
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Karşıyaka'nın orta saha oyuncusu Enes Nalbantoğlu'na Bucaspor 1928 talip

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta pazar günü Amasya Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Karşıyaka'nın orta saha oyuncusu Enes Nalbantoğlu'na Bucaspor 1928 takımı talip oldu. Enes'in sezonu Karşıyaka'da bitirmek istediği ancak bazı kulüplerin de nabız yokladığı belirtildi.

Karşıyaka\'nın orta saha oyuncusu Enes Nalbantoğlu\'na Bucaspor 1928 talip
26.01.2024 - 12:10,  Güncelleme: 12:11
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta pazar günü deplasmanda Amasya Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek Karşıyaka'nın orta saha oyuncusu Enes Nalbantoğlu'na Bucaspor 1928 takımı talip oldu.

Önceki haftalarda taraftarlarla tartışan Enes'i Karşıyaka'nın göndermeye sıcak bakmadığı, oyuncunun da sezonu yeşil-kırmızılılarda bitirmek istediği ifade edildi. Enes için Bucaspor 1928'in yanı sıra bazı kulüplerin de nabız yokladığı kaydedildi. Bu sezon Karşıyaka formasını 14 maçta terleten 28 yaşındaki futbolcu 6 kez fileleri sarstı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Karşıyaka'nın orta saha oyuncusu Enes Nalbantoğlu'na Bucaspor 1928 talip - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karşıyaka'nın orta saha oyuncusu Enes Nalbantoğlu'na Bucaspor 1928 talip - Son Dakika
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