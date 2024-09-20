Karşıyaka, Pınar Cup'a Galibiyetle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Karşıyaka, Pınar Cup'a Galibiyetle Başladı

Karşıyaka, Pınar Cup\'a Galibiyetle Başladı

Karşıyaka, Pınar Cup'ta Promitheas Patras'ı 85-65 yendi, yarın Merkezefendi Belediyesi ile oynayacak.

20.09.2024 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR,

BASKETBOLDA sezon öncesi geleneksel olarak ev sahipliği yaptığı Pınar Cup'a Yunan ekibi Promitheas Patras'ı 85-65 gibi farklı skorla yenerek başlayan Karşıyaka, yarın son maçta Merkezefendi Belediyesi Basket'i ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Flaş transferlerle yenilediği kadrosuyla taraftarıyla ilk kez Pınar Cup'ta Patras önünde buluşan yeşil-kırmızılı ekip, baştan sona üstün olduğu maçta ilk üç periyodu 26-10, 48-27, 67-43 önde bitirdi. İzmir temsilcisinde yeni transferlerden Boutseille 14 sayı, McDermott 13 sayı, Jefferson 12 sayıyla oynadı. Geçen sezondan kalan tek yabancı olan McCollum da 13 sayı üretti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Merkezefendi, Etkinlikler, Basketbol, Karşıyaka, Patras, Güncel, İzmir, Pınar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka, Pınar Cup'a Galibiyetle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:34 Paranın patronu TBMM’de vekillere sunum yapacak İşte öne çıkan 2 başlık Paranın patronu TBMM'de vekillere sunum yapacak! İşte öne çıkan 2 başlık
11:14 Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin’in kopuk bacağının sırrı çözüldü Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü
10:02 Kim bu Ayşegül Akdoğan Hakkındaki iddia bir hayli vahim, “tutuklansın“ diye hashtag açıldı Kim bu Ayşegül Akdoğan? Hakkındaki iddia bir hayli vahim, "tutuklansın" diye hashtag açıldı
09:15 Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor
08:49 Hizbullah’a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı
15:37 Basın toplantısında Bahçeli’yi kızdıran soru: Böyle sapık ve yanlış sorular sormayın Basın toplantısında Bahçeli'yi kızdıran soru: Böyle sapık ve yanlış sorular sormayın
15:36 İstanbul’un 3 ilçesinde 19 saat su kesintisi uygulanacak İstanbul'un 3 ilçesinde 19 saat su kesintisi uygulanacak
15:21 Jose Mourinho derbi 11’ini netleştirdi Jose Mourinho derbi 11'ini netleştirdi
15:20 Danimarka’nın eski kraliçesi Margrethe, Fredensborg Şatosu’nda geçirdiği bir kaza sonucu hastaneye kaldırıldı Danimarka'nın eski kraliçesi Margrethe, Fredensborg Şatosu'nda geçirdiği bir kaza sonucu hastaneye kaldırıldı
15:15 Herkes anne-baba olmamalı Okula gidemeyen çocuğun sözleri duygulandırdı Herkes anne-baba olmamalı! Okula gidemeyen çocuğun sözleri duygulandırdı
15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:52 Güvenlik uzmanları: Lübnan’a gönderilen iletişim cihazlarına Mossad ajanları tarafından az miktarda yüksek patlayıcı yerleştirildi Güvenlik uzmanları: Lübnan'a gönderilen iletişim cihazlarına Mossad ajanları tarafından az miktarda yüksek patlayıcı yerleştirildi
14:48 Instagram Atatürk’ün fotoğrafını ’tehlikeli kişi’ gerekçesiyle kaldırdı Instagram Atatürk'ün fotoğrafını 'tehlikeli kişi' gerekçesiyle kaldırdı
14:45 İran’ın sınır dışı edeceği 2 milyon göçmen Türkiye’ye mi gelecek MSB’den açıklama var İran'ın sınır dışı edeceği 2 milyon göçmen Türkiye'ye mi gelecek? MSB'den açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 11:55:06. #1.11#
SON DAKİKA: Karşıyaka, Pınar Cup'a Galibiyetle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement