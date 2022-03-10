Karşıyaka rahatladı - Son Dakika
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Karşıyaka rahatladı

10.03.2022 10:13
Karşıyaka rahatladı

Karşıyaka, TFF 3. Lig 3. Grup'ta üst üste aldığı 2 galibiyetle küme düşme hattıyla puan farkını 6'ya çıkararak rahat bir nefes aldı.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 3. Grup'ta üst üste aldığı 2 galibiyetle küme düşme hattıyla puan farkını 6'ya çıkararak rahat bir nefes aldı.

TFF 3. Lig 3. Grup'un 26. hafta maçında Karşıyaka, Tepecikspor'u ağırladı. Yeşil-kırmızılılar, mücadeleden 56. dakikada Fatih Taşdelen ve 79. dakikada Caner Cengiz'in attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Karşıyaka, puanını 33'e yükseltirken, Tepecikspor 35 puanda kaldı.

Rahat nefes aldı

Ligde iki hafta öncesine kadar küme düşme hattının üzerinde averajla yer alan Karşıyaka, üst üste aldığı 2 galibiyetle adeta rahat bir nefes aldı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda ligin zayıf ekiplerinden Ceyhanspor'u 7-0 mağlup eden Kaf-Kaf, Tepecikspor galibiyetiyle beraber küme düşme hattıyla puan farkını 6'ya çıkardı. Yeşil-kırmızılılar, kalan 8 haftada galibiyetler alarak üst sıralara yükselmenin planlarını yapıyor.

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Karşıyaka rahatladı
Karşıyaka rahatladı

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TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 0 Anagold 24 Erzincanspor: 2 TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 0 Anagold 24 Erzincanspor: 2

Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karşıyaka rahatladı - Son Dakika


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