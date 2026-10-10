Karşıyaka, sakat Berat ve Fatih Taşdelen'den yoksun Eskişehir Anadolu'yu ağırlayacak - Son Dakika
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Karşıyaka, sakat Berat ve Fatih Taşdelen'den yoksun Eskişehir Anadolu'yu ağırlayacak

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Karşıyaka, sakat Berat ve Fatih Taşdelen\'den yoksun Eskişehir Anadolu\'yu ağırlayacak
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Karşıyaka, yarın saat 19.00'da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda namağlup Eskişehir Anadolu'yu ağırlayacak. Sakatlıkları bulunan Berat ile Fatih Taşdelen forma giyemeyecekler. Bilet fiyatları numaralı tribün 400, maraton tribün 200 TL olarak açıklandı.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta ilk galibiyetini beşinci haftada Kepezspor'u deplasmanda 1-0 yenerek alan Karşıyaka yarın namağlup rakibi Eskişehir Anadolu'yu ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bilet fiyatları numaralı tribün 400, maraton tribün 200 TL olarak açıklandı. Yeşil-kırmızılılarda hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 1923 Afyonkarahisarspor maçında sakatlanan Berat ve sezon başından beri belindeki sakatlık nedeniyle oynayamayan Fatih Taşdelen forma giyemeyecek.

Karşıyaka kendisini daha önce 2024 yılında Play-Off'tan eleyen Eskişehir temsilcisiyle geçen sezon oynadığı iki maçtan da beraberlikle ayrıldı. Eskişehir Anadolu bu sezon 5 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan toplarken; İzmir ekibi 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle hanesine 5 puan yazdırdı. Yeşil-kırmızılı ekibin dümeninde ligde ve kupada çıktığı maçlarda 2'de 2 yapan teknik direktör Zafer Uysal kazanıp çıkışlarını devam ettirmeleri gerektiğini söyledi.

Kaynak: DHA
Mustafa DenizliEskişehirKarşıyakaAlsancakSporSon Dakika

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