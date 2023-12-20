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Karşıyaka, Sapanca Gençlikspor'u mağlup etti - Son Dakika
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Karşıyaka, Sapanca Gençlikspor'u mağlup etti

TFF 3. Lig 2. Grup'ta oynanan maçta Karşıyaka, Sapanca Gençlikspor'u 3-2 yenerek galibiyet elde etti. Karşıyaka'nın gollerini Fatih Taşdelen (2) ve Enes Nalbantoğlu attı.

Karşıyaka, Sapanca Gençlikspor\'u mağlup etti
20.12.2023 - 16:14,
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TFF 3. Lig 2. Grup'ta oynanan 15. haftasında Karşıyaka, konuk ettiği Sapanca Gençlikspor'u 3-2 mağlup etti.

Hakemler: Metin Ateş, Çağlar Öztürk, Alp Osman Karaosmanoğlu

Karşıyaka: Haydar Yılmaz, Alpay Koldaş, Bilal Ceylan (Yasin Ozan dk. 57), Alper Tatlısu, Ferdi Burgaz, Enes Nalbantoğlu (Hakan Erçelik dk. 71), Sefa Küpeli, Barış Sağır (Emre Keleşoğlu dk. 83), Cenk Ahmet Alkılıç, Fatih Taşdelen, Adem Büyük (Mustafa Durgun dk. 83)

Sapanca Gençlikspor: Kadir Balcı, Yavuzhan Keleşoğlu (Furkan Yasin Yalçın dk. 83), Nuh Aşkın, Ensar Bilir, İlyas Kahraman, Hasan Bekil, Ömer Karancı, Tolga Arslan (Bekir Can Sönmez dk. 46), Alihan Bel (Berkay Caymaz dk. 46), Raif Gündoğdu (Musa Bulut dk. 83), Berkay Ekici (Gülhan Ereyen dk. 71)

Goller: Fatih Taşdelen (dk. 41,75), Enes Nalbantoğlu (dk. 66) (Karşıyaka), Berkay Ekici (dk. 23) Raif Gündoğdu (dk. 55)

Sarı kartlar: Nuh Aşkın (Sapanca Gençlikspor), Barış Sağır, Adem Büyük, Enes Nalbantoğlu, Hasan Sürmeli (Karşıyaka) - İZMİR

Kaynak: İHA
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