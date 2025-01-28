Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü İstifa Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü İstifa Etti

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü İstifa Etti

Karşıyaka Spor Kulübü'nde başkanlık koltuğuna oturan İlker Ergüllü, mali sıkıntılar nedeniyle istifa etti. Kulüp, 1.5 ay süresince yönetimsiz kaldı ve yeni yönetim arayışları başladı.

28.01.2025 12:24  Güncelleme: 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nde 24 Aralık 2024'te yapılan olağanüstü genel kurulda ikinci kez seçimle başkanlık koltuğuna oturan İlker Ergüllü görevinden istifa etti. Futbolda 3'üncü Lig'de voleybolda 1'inci Lig'de zirve mücadelesi veren, basketbolda ise Süper Lig'de kadrosu dağılan yeşil-kırmızılı kulüpte mali sıkıntıların aşılamaması nedeniyle İlker Ergüllü'nün noter onaylı istifasını kulübe gönderdiği öğrenildi.

Yaklaşık 1.5 ay yönetimsiz kalan Karşıyaka'nın kayyuma kalmaması için 24 Aralık'taki kongrede son anda başkanlık koltuğuna oturan Ergüllü'nün ikinci dönemi kısa sürdü. Karşıyaka'da İlker Ergüllü'nün ilk yönetimi de yaşanan istifalar sonunda düşmüştü. Başkanvekili Mutlu Altuğ'un kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Karşıyaka'da mevcut yönetimin nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu oldu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Basketbol, Karşıyaka, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü İstifa Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
14:43 Özel’den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
22:05 Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber
21:57 Ümit Özdağ’dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 17:16:34. #1.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü İstifa Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.