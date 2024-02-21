Karşıyaka Spor Kulübü\'nde İstifa Krizi Sonrası Yeni Başkan İlker Ergüllü

İzmir temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü'nde yönetimdeki istifa krizleri sonrası başkanlık görevine Asbaşkan İlker Ergüllü getirildi.
İzmir temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü'nde, geçen hafta yönetim içindeki fikir ayrılıkları sonrası önce İlker Ergüllü, ardından Başkan Azat Yeşil ve Sayman Hasan Yıldırım'ın istifa ederken; yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda öneri üzerine istifasını geri alan İlker Ergüllü, yönetim içindeki oylama sonucu başkanlığa seçildi.
Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüzün 20.02.2024 tarihinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, kulübümüz yönetim kurulu başkanlığından istifa eden başkanımız ile yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden üyelerimizin durumu görüşülmüştür. Kulüp Başkanımız Azat Yeşil'in istifasını gözden geçirmesi talebine rağmen geri almaması nedeniyle kulüp başkanlığına, tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, yönetim kurulu içerisinden bir üyenin seçilmesi söz konusu olduğundan, öneri üzerine istifasını gözden geçirmesi talebi ile geri almış olan İlker Ergüllü, yönetim kurulunda yapılan seçim sonucunda oy birliği ile Karşıyaka Spor Kulübü Başkanlığına seçilmiştir. Kulüp Saymanı Hasan Yıldırım ve Voleybol Şube Başkanı Veysi Kubba istifalarını gözden geçirmeleri yönünde görüş bildirilmesine karşın, istifalarının devam ettiğini beyan ettiklerinden, istifalarının kabulüne karar verilmiştir. Hasan Yıldırım'ın istifası nedeniyle boşalan saymanlık görevine, yedek üyelikten asil üyeliğe geçen Yönetim Kurulu Üyesi İlker Akpınar oy birliğiyle seçilmiştir. Yeni başkanımızı ve yeni görev alan yönetim kurulu üyelerimizi tebrik ediyor, sonsuz başarılar diliyoruz. Önceki Kulüp Başkanımız Azat Yeşil'e, Kulüp Saymanımız Hasan Yıldırım'a ve önceki Voleybol Şube Başkanımız Veysi Kubba'ya kulübümüz için bugüne kadar vermiş oldukları emek, destek ve katkılarından dolayı sonsuz teşekkürü bir borç biliyoruz." - İZMİR
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