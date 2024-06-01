Karşıyaka Spor Kulübü'nde Uzlaşma Sağlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Karşıyaka Spor Kulübü'nde Uzlaşma Sağlandı

Karşıyaka Spor Kulübü\'nde Uzlaşma Sağlandı

Karşıyaka Spor Kulübü'nde seçimli olağan genel kurul öncesi Başkan İlker Ergüllü yönetimi ve kulübü 5.5 yıl yöneten Eski Başkan Turgay Büyükkarcı arasındaki uzlaşma resmiyete döküldü. Büyükkarcı, kulübe geçmişten kalan tüm alacakları karşılığında sponsorluk desteği verdi ve yeni yönetimde yer alacak. İlker Ergüllü, kulübü başarıya taşımak için birlik içinde hareket etmeleri gerektiğini belirtirken, Turgay Büyükkarcı da kulübün emrinde olduklarını ve gereken her şeyi yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

01.06.2024 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nde seçimli olağan genel kurul öncesi Başkan İlker Ergüllü yönetimi ve kulübü 5.5 yıl yöneten Eski Başkan Turgay Büyükkarcı arasındaki uzlaşma resmiyete döküldü. Geçen yıl tartışmalı geçen 12 Ağustos 2023'teki son seçimli kongrede ibra edilmeyen Turgay Büyükkarcı, kulübe geçmişten kalan tüm alacakları karşılığında sponsorluk desteği verdi. Büyükkarcı yönetimi olağan genel kurulda tekrar ibrayı sunulacak. Yeni yönetimde Büyükkarcı'nın ekibinden isimler de olacak. Konuyla ilgili Mavişehir'deki kulüp merkezinde yapılan basın toplantısında yeni dönemde tüm camiayla barışık bir şekilde kulübü başarıya taşımayı hedefleyen İlker Ergüllü, Karşıyaka olarak ancak birlik içinde sıkıntıları aşabileceklerini söyledi. Turgay Büyükkarcı ise hep beraber yeşil-kırmızılı kulüp için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.

ERGÜLLÜ: GÜÇ BİRLİĞİYLE SORUNLARI AŞARIZ

Başkan İlker Ergüllü, toplantıda, "Kulüpte geçen yıl olağanüstü kongrede ibra sıkıntısı olmuştu. Turgay başkanla yeni yönetim arasında süreç içinde diyalog gerçekleşti. Bu görüşmelerde bize Mehmet Yaya destek oldu. Son noktada belli bir uzlaşma sağlandı. Büyükkarcı, kulübümüze yeni dönemde kimisi 1 yıl, kimisi 2, kimisi 3 yıl olmak üzere sponsorluk desteği sağlandı. Bugün kongrede bir önergeyle eski yönetimin ibrasını da yapacağız. Yeni yönetimimizde uzun yıllar Turgay başkanımızla çalışmış isimler de var. Umarım bundan sonra camiada birlik beraberlik içerisinde, kendilerinin desteğini yanımızda hissedeceğimiz dönem olur. Karşıyaka'nın en büyük sıkıntısı içten kaynaklanıyor. Umarım bu uzlaşı Karşıyaka'ya örnek olur. Kulübü daha güzel yerlere hep beraber götürürüz. Karşıyaka zor bir camia. Bunların üzerinden birlikle gelebiliriz. Bu güç birliğiyle sorunları daha rahat aşarız. Başkan Turgay Büyükkarcı'nın kulüpte 5-6 yıllık emeği var. Kulüp için bir araya geldiği bağlantıları var. Hep beraber bu görevi layığıyla yapacağız. Kendisine anlayışı için teşekkür ederim. Hepimiz için hayırlı bir kongre olsun" dedi.

BÜYÜKKARCI: KULÜBÜMÜZÜN EMRİNDEYİZ

"Başkanımıza ve yönetim kuruluna hayırlı bir 3 sene diliyorum" diyen Turgay Büyükkarcı ise, "Zor ama çok onurlu bir görev. Bu koltukta çok değerli insanlar oturdu ve bizler o bayrağı taşıyoruz. Başkanımız İlker Ergüllü'ye çok teşekkür ediyorum. Bir dostluk köprüsü kurmak istediğini söyledi. Bunu olumlu karşıladım. Yönetimler birbirleriyle kavga ettiği sürece, kulübün organları birbiriyle kavgalı olduğu sürece başarı yakalamak zor. Ancak geçici başarılar yakalanabilir. Biz bu kulüp için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Karşıyaka hepimizin kulübü. Kavgalarımız şahsi ve kulübe taşınmamalı. Pazartesi gününden itibaren öncelikle Selçuk Yaşar Tesisleri'yle ilgili ne gerekiyorsa beraber yapmaya hazırım. Kulübümüzün kayıtsız şartsız emrindeyiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka Spor Kulübü'nde Uzlaşma Sağlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:58 1 ton domuz eti ele geçirildi Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi 1 ton domuz eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi
12:33 Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polise indirimli ceza Boşanma aşamasındaki eşini öldüren polise indirimli ceza
12:05 Jose Mourinho’nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum
12:02 Erdoğan bayramdan önce CHP’yi ziyaret edecek ’’Kırmızı çizgi’’ vurgusu dikkat çekti Erdoğan bayramdan önce CHP'yi ziyaret edecek! ''Kırmızı çizgi'' vurgusu dikkat çekti
11:32 İsrail vahşetinin durması artık an meselesi Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan’ı aradı İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı
14:01 Kenan Doğulu’dan Yılmaz Erdoğan’ı zora sokan soru: Çok sevişmenin zararı var mı Kenan Doğulu'dan Yılmaz Erdoğan'ı zora sokan soru: Çok sevişmenin zararı var mı?
13:01 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi
11:27 Kızlarını bıçaklayarak, oğlunu da boğarak öldüren baba tahliyesini istedi Kızlarını bıçaklayarak, oğlunu da boğarak öldüren baba tahliyesini istedi
11:24 Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı Bomba iddia: Model Barbara Palvin, 1. evlilik yıldönümünü kutlayamadan aldatıldı
11:23 A Milli Takım’da deprem Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı A Milli Takım'da deprem! Enes Ünal, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
11:23 İsrail’in ateşkes önerisini neden bizzat Biden duyurdu Hedefte Netanyahu var İsrail'in ateşkes önerisini neden bizzat Biden duyurdu? Hedefte Netanyahu var
10:53 Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş
10:32 Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza “Teşekkür“ etti Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza "Teşekkür" etti
10:05 Beklenen açıklama geldi Jose Mourinho resmen Fenerbahçe’de Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
10:03 Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 14:52:43. #1.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka Spor Kulübü'nde Uzlaşma Sağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement