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Karşıyaka Spor Kulübü, Rio Breogan'ı yenerek son 16 turuna kalma umudunu taşıyor - Son Dakika
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Karşıyaka Spor Kulübü, Rio Breogan'ı yenerek son 16 turuna kalma umudunu taşıyor

Karşıyaka Spor Kulübü Asbaşkanı İlker Ergüllü, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turunda dün yenildikleri Rio Breogan'ı 17 Ocak Çarşamba günü yenerek son 16 turuna kalacaklarına inandığını bildirdi. Ergüllü, takımın performansını değerlendirirken, futbol takımının ikinci devre hazırlıklarına da değindi. Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca ise maçın zorluğuna rağmen hala avantajlı olduklarını belirtti ve haftaya kazanan tarafın kendileri olacağına inandığını söyledi.

Karşıyaka Spor Kulübü, Rio Breogan\'ı yenerek son 16 turuna kalma umudunu taşıyor
11.01.2024 - 10:51,
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Karşıyaka Spor Kulübü Asbaşkanı İlker Ergüllü, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turunda dün yenildikleri Rio Breogan'ı 17 Ocak Çarşamba günü yenerek son 16 turuna kalacaklarına inandığını bildirdi.

Ergüllü, yaptığı açıklamada, bu sezon Avrupa kupalarında iyi başladıkları bazı maçlarda mağlup olduklarını, dünkü Rio Breogan maçında ise bunun tersinin yaşandığını söyledi.

Müsabakada dördüncü periyodun başına kadar önde olduklarını hatırlatan Ergüllü, şöyle konuştu:

"Sonradan maç döndü, inşallah bununla ilgili teknik çözüm bulunacaktır. Üçüncü maçı İzmir'de oynayacağız bir şekilde o maçı alacağımıza eminim. Tabii ki ondan sonraki grupta biraz daha kuvvetli takımlar İspanya'dan Tenerife, İsrail temsilcisi var. Son 16 turuna yükseldiğimiz takdirde hedefimiz ilk 2'de yer almak olacak. Deplasmanda 10 maçtır kazanamıyoruz, bu şanssızlığı dün yeneriz diye düşünmüştüm ama olmadı."

Ergüllü, TFF 3. Lig'de mücadele eden futbol takımının ikinci devre hazırlıklarına yeni teknik direktörleri Erkan Sözeri ile devam ettiğini belirterek, "Dün 3 takviye yaptık. Orta sahaya da 2 oyuncuyla görüşmelerimiz var. Umarım futbolda direkt şampiyon olup, play-off'a kalmadan yolumuza devam edeceğiz. İkinci devre biraz daha futbola vakit ayırmak istiyorum." dedi.

Ufuk Sarıca: "Hala avantajlı durumdayız."

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca da Rio Breogan karşısında kazanmak için çok uğraştıklarını ancak bunu başaramadıklarını kaydetti.

Rio Breogan'ın kazanmayı hak ettiğini belirten Sarıca, şöyle konuştu:

"Ama biz de hak ettik ve kazanabilirdik. Maçın 35 dakikasına kadar iyi iş çıkardık ancak son 5 dakikada hem savunmada hem hücumda iyi değildik. Maçın 40 dakika olduğunu bir kez daha hatırladık. Ancak hala avantajlı durumdayız. Haftaya bir maçımız daha var ve kendi evimizde oynayacağız. İnanıyorum ki haftaya kazanan taraf biz olacağız."

2 galibiyete ulaşacak takımın son 16 turu vizesi alacağı Pınar Karşıyaka-Rio Breogan'ın üçüncü karşılaşması 17 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.

Eşleşmenin galibinin yer alacağı K Grubu'nda doğrudan son 16 turuna yükselen İspanya'dan Lenovo Tenerife ve İsrail'den Hapoel Bank Yahav'ın ardından 3. takım da belli oldu. Play-in turunda Litvanya'dan Rytas Vilnius'u eleyen Yunanistan'dan Peristeri, K Grubu'nda yer alacak.

Kaynak: AA
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