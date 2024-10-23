Karşıyaka Spor Kulübü Şirketleşme Çağrısı Yaptı

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Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu, kulüpte mali açıdan yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle şirketleşme çağrısında bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada, birçok spor kulübünde olduğu gibi Karşıyaka Spor Kulübünde de ekonomik açıdan sorunlar yaşandığı belirtildi. Bu zor ekonomik koşullarda spor kulüplerinin yaşaması için gereken sponsor desteklerinin olması gereken seviyelerin çok altında olduğunun bildirilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Kamuoyuna da yansımış olması itibarı ile spor kulüplerinde yıllardır gecikmiş ve birikmiş vergi borçları, aylık yüzde 4-4,5 olarak uygulanan gecikme faizleri ile Maliye tarafından talep edilmiş ve kulüp yöneticilerinin bu borçlardan bireysel olarak da sorumlu tutulacağı bildirilmiştir. Zaten gündelik giderleri karşılamakta ve sporcu ödemelerini yapmakta zorlanan kulübümüz, gerçekten altından kalkılması zor bir durumda kalmıştır. Bizler, Karşıyaka Spor Kulübü organlarının başkanları, yöneticileri ve sevdalıları olarak şahsi yapacağımız katkıların yanı sıra öncelikle ortağı bulunduğumuz ve bize ait olan şirketlerimizi sponsor da yaparak dönemimize ait vergi borcu asıllarını ve benzerlerini ödeyecek şekilde hareket etme kararı almış bulunmaktayız."

Uygulanacak bu planla acil sorunların aşılacağı vurgulanan açıklamada, "Ancak kesin bir gerçek var ki sürdürülebilir ve ileriye dönük yapısal reformlara da ihtiyaç olduğu aşikardır. Bunun da yolunun şirketleşmekten geçtiğini düşünmekteyiz. Doğru bir planlama ile bir veya birden fazla çok ortaklı anonim şirketlerin sportif branşlarımızla bir araya getirilmesi neticesinde oluşan yeni yapılanmanın doğru çözüm olacağına inanıyoruz. Yönetim kurulumuz, bu konunun enine boyuna tartışılması ve karara bağlanarak yetki alınması yönünde olağanüstü bir genel kurul toplantısı planlamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Basketbol takımı isim sponsoru olmadan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadelesini sürdüren Karşyaka Spor Kulübünün futbol takımı Nesine 3. Lig 1. Grup'ta lider durumda bulunuyor. Kulübün kadın voleybol ekibi de KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda mücadele ediyor.