Karşıyaka Teknik Direktörü Erkan Sözeri: Bu sene şampiyon olacağız

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Karşıyaka Teknik Direktörü Erkan Sözeri, bu sezon şampiyon olacaklarına inandığını ifade ederek, "Bu sene inşallah şampiyon olacağız. Ben bu kulübe ve oyunculara inandığım için buraya geldim. Bir şampiyonluktan daha fazlası olacağını biliyoruz, bunu da oyuncularımızla her fırsatta paylaşıyoruz. Onlar da sahada gerekli katkıları vermeye devam edecek" dedi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'nın Teknik Direktörü Erkan Sözeri, yeşil-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu. Sözeri, geçtiğimiz hafta kaybedilen Turgutluspor maçını hem de önümüzdeki hafta oynanacak Batman Petrolspor müsabakasını değerlendirerek, "Bu hafta oynayacağımız Batman Petrolspor maçı da yine bir final maçı. Özellikle oyuncularıma vurguladım bir final maçı gibi oynamamız lazım. Çünkü Turgutluspor maçını bir final maçı gibi oynayamadık. Ama bu maçı öyle oynamamamız gerekir. Daha istekli, daha arzulu, daha çok isteyen, daha coşkulu olmamız gerek zaten taraftarımız da var. Kendi sahamızda güzel bir oyunla, güzel bir mücadeleyle iyi bir galibiyet almak istiyoruz. Alacağımız bu galibiyetin bizi çok iyi yerlere götüreceğinin de bilincindeyiz" şeklinde konuştu.

"Turgutluspor maçında istemediğimiz sonucu aldık"

Kaybedilen Turgutluspor maçından istemedikleri bir sonuç aldıklarını ifade eden Sözeri, "Final maçı gibi görüyorduk. Aslında iyi de hazırlanmıştık maça ama hem oyun hem de sonuç istediğimiz gibi olmadı. Bizim grubumuz biraz daha zor öbür gruplara nazaran. Her takımın her takımdan puan alma şansı var. Dolayısıyla bu puan kayıpları olacak. Rakibimiz Batman Petrolspor iki haftada dört puan kaybetti. Tabii ki onlar kaybederken bizim kazanmamız önemli. Turgutluspor maçına baktığım zaman yani hafta içi çalıştığımız çoğu şeyleri sahada göremedik açıkçası. Bunda da tabii ki bazı oyuncularımızın beklentilerinin biraz altında kalması yani dört-beş tane oyunca hatta, bir tane oyuncu belki biraz tolere edilir ama dört-beş tane oyuncu beklenen performansın altında kalınca ister istemez istediğimiz şeyleri yapamadık. Hafta içinde çalıştığımız duran top ve oyun içindeki organizasyonlarımızı yapamadık. Ama oyuncularımızla da konuştuk. Uyarılarımızı da yaptık. Sonuçta bir maçla bitmiyor. En azından rakiplerimiz berabere kalınca, yense de birisi fark etmezdi ama berabere kalmaları en azından bir avantaj gibi gözüküyor" dedi. - İZMİR