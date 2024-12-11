Bu skorla grupta 5'te 5 yapan Tenerife liderliği ve direkt son 16'ya kalmayı garantiledi. Rakibine daha önceki eşleşmelerde olduğu gibi diş geçiremeyen Karşıyaka ise liderlik şansını kaçırdı. Temsilcimiz Avrupa'da yoluna üst üste dördüncü kez yine Play-In etabında devam ederek adını son 16 takım arasına yazdırmaya çalışacak. 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyetinin bulunduğu grupta son maçına 18 Aralık'ta Fransa'da Saint Quentin deplasmanında çıkacak İzmir temsilcisi, ikinci sıradaki yerini koruyup Play-In'de saha avantajını elde etmek için mücadele edecek. Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde Play-In etabında D Grubu'nda yer alan Galatasaray, Rasta Vechta veya Promitheas takımlarından biriyle eşleyecek.
Son Dakika › Spor › Karşıyaka, Tenerife'ye Son Dakikada Yenildi - Son Dakika
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