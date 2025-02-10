Karşıyaka, Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Galatasaray'ı Ağırlıyor - Son Dakika
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Spor

Karşıyaka, Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Galatasaray'ı Ağırlıyor

Basketbol Süper Ligi'nde sıkıntılı bir dönem geçiren Karşıyaka, sabah saatlerinde Galatasaray ile Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasına çıkacak. Kulüp içerisindeki krizlere rağmen Karşıyaka, yeni transferi Roberto Gallinat ile sahada mücadele edecek.

10.02.2025 10:28
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BASKETBOL Süper Ligi'nde kadrosundaki 6 yabancı oyuncu, kaptanı Kenan Sipahi, Antrenör Ufuk Sarıca ve yardımcısı Rüçhan Tamsöz'ün kulüpteki sponsor ve maaş krizleri nedeniyle ayrıldığı 1,5 aylık periyotta üst üste 7 yenilgiyle taraftarını korkutan Karşıyaka yarın Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Bilet fiyatları öğrenci 200, tam 400, VIP 2 bin TL olarak belirlendi.

Geçen hafta transfer yasağını açıp yabancısı kalmayan kadrosuna şutör guard Roberto Gallinat'ı alan Karşıyaka, 2 takviye için daha görüşmelerini sürdürürken FIBA'dan eski oyuncularından Vitto Brown'a olan 200 bin Dolar borcu nedeniyle gelen yeni transfer yasağıyla sarsıldı. Kaf-Kaf tek yabancısı olmasına rağmen ligde geçen hafta Mersin Spor'u deplasmanda uzatmada elinden kaçırdı.

Kupada yarın oynanacak çeyrek final karşılaşmasını kazanan taraf adını, 14-16 Şubat tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenecek Dörtlü Final'e yazdıracak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka, Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Galatasaray'ı Ağırlıyor - Son Dakika

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