Karşıyaka, Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Galatasaray'ı Ağırlıyor

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BASKETBOL Süper Ligi'nde kadrosundaki 6 yabancı oyuncu, kaptanı Kenan Sipahi, Antrenör Ufuk Sarıca ve yardımcısı Rüçhan Tamsöz'ün kulüpteki sponsor ve maaş krizleri nedeniyle ayrıldığı 1,5 aylık periyotta üst üste 7 yenilgiyle taraftarını korkutan Karşıyaka yarın Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Bilet fiyatları öğrenci 200, tam 400, VIP 2 bin TL olarak belirlendi.

Geçen hafta transfer yasağını açıp yabancısı kalmayan kadrosuna şutör guard Roberto Gallinat'ı alan Karşıyaka, 2 takviye için daha görüşmelerini sürdürürken FIBA'dan eski oyuncularından Vitto Brown'a olan 200 bin Dolar borcu nedeniyle gelen yeni transfer yasağıyla sarsıldı. Kaf-Kaf tek yabancısı olmasına rağmen ligde geçen hafta Mersin Spor'u deplasmanda uzatmada elinden kaçırdı.

Kupada yarın oynanacak çeyrek final karşılaşmasını kazanan taraf adını, 14-16 Şubat tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenecek Dörtlü Final'e yazdıracak.