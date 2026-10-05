Karşıyaka, Uysal'ın ilk maçında Kepezspor'u 1-0 yenip ilk galibiyetini aldı - Son Dakika
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Karşıyaka, Uysal'ın ilk maçında Kepezspor'u 1-0 yenip ilk galibiyetini aldı

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Karşıyaka, Uysal\'ın ilk maçında Kepezspor\'u 1-0 yenip ilk galibiyetini aldı
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Karşıyaka, deplasmanda Kepezspor'u Ensar'ın penaltı golüyle 1-0 yenerek 5. haftada ilk galibiyetini aldı. Takımının başında ilk maçına çıkan teknik direktör Zafer Uysal, mücadeleden memnun olduğunu söyledi.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Kepezspor'u deplasmanda Ensar'ın penaltı golüyle 1-0 yenerek 5'inci haftada ilk galibiyetini elde eden Karşıyaka'da takımının başında çıktığı ilk maçtan 3 puanla ayrılan teknik direktör Zafer Uysal, mücadeleden memnun olduğunu söyledi. Yeşil-kırmızılılardaki teknik direktörlük kariyerine galibiyetle başlayan Uysal, "Sahada istediğimiz oyunu büyük ölçüde ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Özellikle maçın belirli bölümlerinde topa sahip olarak oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. Oyuncularımız mücadele anlamında ellerinden geleni yaptılar. Elbette geliştirmemiz gereken noktalar var. Önümüzde uzun bir sezon var ve her maç bizim için önemli bir deneyim olacak. Taraftarımızın desteği bugün de bizim için çok değerliydi. Onlara mücadelemizle karşılık vermeye devam edeceğiz. Şimdi önümüzdeki maça odaklanıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

KUPADA RAKİP 1923 AFYONKARAHİSAR

Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda yarın 1923 Afyonkarahisarspor'u ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Yalnız numaralı tribünün açılacağı maçın bilet fiyatları 200 TL olarak açıklanırken tüm kombine biletler de geçerli olacak. Karşıyaka yönetimi taraftardan gelen çağrı üzerine kupa mücadelesini kadın ve çocuk taraftarlar için ücretsiz yaptı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu turda rakibini normal sürede veya beraberlik halinde uzatmalar ile gerekirse seri penaltılarda mağlup eden taraf kupada yoluna devam edecek. Bu karşılaşmanın ardından ligde pazar günü de Eskişehir Anadolu'yu ağırlayacak İzmir ekibinde teknik direktör Zafer Uysal'ın kupada kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA
KarşıyakaFutbolSporSon Dakika

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