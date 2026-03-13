Karşıyaka ve Ayvalıkgücü Çatışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karşıyaka ve Ayvalıkgücü Çatışıyor

Karşıyaka ve Ayvalıkgücü Çatışıyor
13.03.2026 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka ile Ayvalıkgücü, Play-Off yarışı için kritik maçta karşılaşıyor. Maç 14:00'te başlayacak.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off hattının iddialı ekipleri Karşıyaka ile Ayvalıkgücü Belediyespor yarın puan sıralamasındaki yarışta İzmir'de karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maç saat 14.00'te başlayacak. Son yıllarda Play-Off'a abone olmalarına rağmen 2'nci Lig'e çıkamayan Ege'nin iki ekibinden Karşıyaka üst üste 4 galibiyet alarak finaller öncesinde form tuttu.

Özellikle hak mahrumiyeti cezası alan as futbolcularının takıma dönmesiyle tekrar çıkışa geçen yeşil-kırmızılı ekip grupta 53 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Son 3 yıldır Play-Off'tan eli boş dönen Ayvalıkgücü ise 13 maçta 12 galibiyetle puanını 52 yaparak Kaf-Kaf'ın 1 puan gerisinde dördüncülüğe yerleşti. Normal sezonun bitimine 6 maçın kaldığı ligde kazanan takım grup üçüncülüğü ve Play-Off'ta saha avantajını eline geçirmek için avantaj elde edecek.

KONGRE 7 NİSAN'DA

Karşıyaka'da sezonun bitmesini beklemeden sürpriz şekilde olağanüstü kongre kararı alan yönetim kurulu seçimin tarihini de ilan etti. Yeşil-kırmızılılarda kongrenin ilk tarihi 27 Mart olarak açıklanırken, ilk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamayacağı için seçim 7 Nisan Salı günü saat 18.00'de Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde yapılacak. Karşıyaka yönetimi, tüzük gereği her yıl mayıs ayında yapılması gereken olağan mali genel kurul için kongre divanına önerge verilerek olağan mali genel kurulun da olağanüstü seçimli genel kurul ile birlikte yapılmasının genel kurul oylamasına sunulacağını açıkladı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Karşıyaka, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka ve Ayvalıkgücü Çatışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
İmamoğlu’nun bir hesabına daha erişim engellendi İmamoğlu'nun bir hesabına daha erişim engellendi
Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu
CHP’li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm CHP'li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm

12:04
İsrail’in ’’Vuracağız’’ dediği Tahran’daki miting alanında patlama
İsrail'in ''Vuracağız'' dediği Tahran'daki miting alanında patlama
12:03
Derbide kırmızı gören Sane’ye şok ceza
Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza
11:16
İran, İsrail’i fena avladı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
İran, İsrail'i fena avladı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
11:03
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
10:57
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP’den peş peşe tepki geldi
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP'den peş peşe tepki geldi
10:41
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 12:25:54. #.0.4#
SON DAKİKA: Karşıyaka ve Ayvalıkgücü Çatışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.