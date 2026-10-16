Karşıyaka Voleybol ilk 2 maçını 3-0 kazandı, Akhisar\'da 3\'te 3 için sahaya çıkıyor

Karşıyaka Voleybol ilk 2 maçını 3-0 kazandı, Akhisar'da 3'te 3 için sahaya çıkıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde ilk 2 haftada Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u ve Eczacıbaşı'nı 3-0 yenen Karşıyaka, yarın Akhisar Belediyespor deplasmanında üçüncü galibiyetini arıyor. Karşıyaka'nın hedefi, Akhisar Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak maçta 3'te 3 yapmak.
KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda ilk 2 haftada Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u (D) ve Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup eden Karşıyaka, yarın Akhisar Belediyespor deplasmanına 3'te 3 hedefiyle çıkacak. Akhisar Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Grupta oynanacak diğer maçlar ise şu şekilde:
15.00 Denizli BŞB-Yeşilyurt
16.30 Eczacıbaşı-Altınordu
18.00 Bergama Bld-Aydın BŞB
19.00 İzmir DSİ-İBB Spor
Kaynak: DHA
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