Karşıyaka'ya Ağır Ceza
16.05.2026 11:36
Karşıyaka, Bursaspor maçındaki olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz ve 1.8 milyon TL ceza aldı.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geriden gelip evinde son hafta maçında son salisede Bursaspor'u 84-82 yenerek mucizevi bir şekilde üçlü averajla küme düşmekten kurtulan Karşıyaka'ya maçta yaşanan olayların faturası ağır oldu. Yeşil-kırmızılılara daha önce sezon içinde Galatasaray ve Büyükçekmece'yle oynanan karşılaşmanın durduğu olaylı iç saha maçları sonrası para cezası veren Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, kulübe Bursaspor mücadelesindeki olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama ve 1 milyon 822 bin 500 TL ceza kesti.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçın ilk yarısında yaşanan saha olayları ve parkeye atılan yabancı maddeler yüzünden oyun 15 dakika durup hakemler soyunma odasına giderken, TBF Disiplin Kurulu, aynı sezon içinde üçüncü kez tekrarlanan seyirci olayları nedeniyle, olayın ağırlığını da dikkate alarak kulübe toplam 1 milyon TL ve 2 maç iç sahada seyircisiz oynama cezası verdi. Karşıyaka, aynı sezon içinde altıncı kez tekrarlanan çirkin ve kötü tezahürat yüzünden 620 bin TL, merdiven boşlukları dolu olduğu için 202 bin TL ceza aldı.

AYGÜN CİCİBAŞ'A 300 BİN TL

Ligde 11 Nisan'da oynanan Büyükçekmece maçında protokol tribününde rakip yöneticiye saldırdığı gerekçesiyle daha önce Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'ndan 6 ay men ve 600 bin TL para cezası alan Karşıyaka Başkanı Aygün Cicibaş'a Bursaspor mücadelesinde cezasını ihlal ettiği için 300 bin TL daha ceza verildi. Kurul, Cicibaş'a cezalı olmasına rağmen salona ve soyunma odasına girdiği için ceza kesti. Açıklamada, "Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Cicibaş'ın, cezalı olduğu halde cezaya uymaması nedeniyle, ihlalin 2025-2026 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği ve olayın oluş şekli ile uyulmayan cezanın mahiyeti de dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı'nın 36/1. ve 36/2. maddeleri gereğince 300.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Spor, Son Dakika

