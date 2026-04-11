Karşıyaka'ya Yeni Stadyum Müjdesi - Son Dakika
Karşıyaka'ya Yeni Stadyum Müjdesi

Karşıyaka\'ya Yeni Stadyum Müjdesi
11.04.2026 11:29
Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadyumu için proje çalışmaları başladı, yan alanlar ticari olarak değerlendirilecek.

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nün yıllardır beklediği Zübeyde Hanım Stadı adını alacak yeni stadyumun yapımını geçtiğimiz günlerde Gençlik Spor Bakanlığı'yla yapılan protokolle üstlenen İzmir Büyükşehir Belediyesi yol haritasını belirlemek için projeyi çizen Mimar Bahadır Kul ve statla yakından ilgilenen Eski Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil'le toplantı yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadyumu'nun en hızlı şekilde kente kazandırılması için çalışmalara başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 30 Mart'ta imzalanan protokolün ardından stadın mimari projesi için çalışmalara hız kazandırdı. Cemil Tugay, proje müellifi Mimar Bahadır Kul ile bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Açık Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Selin Yiğitoğlu ve Karşıyaka Spor Kulübü'nün eski başkanlarından mimar Azat Yeşil eşlik etti.

Toplantıda protokol hükümleri doğrultusunda projenin detayları görüşülerek yol haritası belirlendi. Stadın en hızlı şekilde Karşıyaka'ya kazandırılması için atılacak adımlar kararlaştırıldı. Tamamı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla yapılacak Zübeyde Hanım Stadyumu, yaklaşık 15 bin seyirci kapasiteli olarak inşa edilecek. Aksoy Mahallesi'nde Yalı olarak adlandırılan mevkide ve ilçe açısından simgesel özelliği bulunan noktada yer alan Karşıyaka İlçe Stadı, yeni stat projesiyle 2015 yılında yıkıldı. Aynı adreste yapılması kararlaştırılan yeni stadın hukuki süreçler ve mahkeme iptal kararları nedeniyle stat arazisi uzun yıllar atıl durumda kaldı. Stadının yapımına talip olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin projeyi devralmasıyla çalışmalar yeniden başladı. Statla ilgili projenin güncellemesinden sonra ihale süreci bekleniyor.

BAHADIR KUL: 15 BİN KAPASİTELİ OLACAK

Karşıyaka'nın yeni stat projesini 2014 yılında ilk ihale yapılan dönemde çizen mimar olan Bahadır Kul, stadyumun 15 bin oturma kapasiteli olacağını söyledi. Görüşme sonrasında sanal medya hesabında açıklama yapan Kul, "Değerli İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay Beyefendi ve değerli ekibiyle Karşıyaka Stadyumu'nu masaya yatırdık. Karşıyaka Stadyumu projesi Spor Bakanlığı ile imzalanan protokol sonrası uygulama proje süreci ile ilerlemeye devam edecek" dedi.

Kul, "Değerli başkanımızın fikirleri ve öncülüğünde hızlı bir proje çalışmalı yürüteceğiz. Karşıyaka Stadyumu, arazi büyüklüğünden dolayı sadece oturmalı 15.000 seyirci, oturmalı artı ayakta seyircili kapasitesi 20.000 seyirci olacak şekilde tasarlanabilecek. Tribünler tek kat tribün olacak. Tribünler sahaya en yakın mesafede tasarlanacak. Tasarım şekillenip kurul onayı alındıktan sonra ancak sizlerle paylaşabileceğim. Kompakt ve etkileyici bir stadyum bizi bekliyor" açıklamasını yaptı.

AZAT YEŞİL: SABRIN SONU GÜZEL OLACAK

Karşıyaka'nın stat projesinde öncü isimlerden olan Eski Başkan Azat Yeşil, camianın yıllardır beklediği kulübün yeni evi konusunda toplantının ardından detaylı açıklama yaptı. Aynı zamanda İzmir'in tanınmış inşaatçılarından olan Azat Yeşil, "Stat bir kere yapılır, o yüzden projeyi Karşıyaka'mızın en etkili ve verimli kullanacağı, tribünler tek kat, seyirci ambiyansının en iyi kullanılabileceği, akustiği en iyi şekilde yapılması için fikirlerimizi veriyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mimarları, birçok stat projesi yapan Bahadır Kul'un stat konusundaki engin tecrübeleriyle güzel aşamalara geldik" diye konuştu.

STADIN ALTI OTOPARK OLACAK

"2-3 ay proje ve zemin nedeniyle gecikme olabilir, camianın sabırlı olması gerekir" diyen Azat Yeşil, "İş bitince yeni nesil stat olacak. Bir kısmı betonerme, bir kısmı çelik yeni stat konseptiyle tribünlerin alt kısmı daha verimli ticari alan olacak. Kulüp için stadın altı tamamen otopark olacak. Karşıyaka'ya otopark ve stadın altındaki ticari alanlar çok önemli ekonomik katkı verecek. Şu an çizim güncellemesi yapılıyor. 2020'deki İzmir depremi sonrası yönetmelik değişti. Arazide yeni zemin etüdü yapılacak. Çıkacak statik hesaplara göre proje bir arada yürüyecek. Belediye 1 ay içerisinde şantiye alanının etrafını çevirip hafriyat çalışmaları yapacak" dedi. Projenin yeni haliyle otopark yönetmeliğine de takılmayacağını belirten Azat Yeşil, ilk projedeki kulüp binası arazisinin imzalanan son protokolde olmadığını, kulüp ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü arasında ileriki dönemde bu konuda görüşüleceğini de söyledi.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'ya Yeni Stadyum Müjdesi - Son Dakika

