Karşıyaka, yarın 12 puanla ve 4 maçlık serisiyle Denizli İdmanyurdu'na konuk oluyor - Son Dakika
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Karşıyaka, yarın 12 puanla ve 4 maçlık serisiyle Denizli İdmanyurdu'na konuk oluyor

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Karşıyaka, yarın 12 puanla ve 4 maçlık serisiyle Denizli İdmanyurdu\'na konuk oluyor
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Karşıyaka, yarın saat 15.00'te Denizli Atatürk Stadı'nda Denizli İdmanyurdu'na konuk olacak. Ligde 4 maçtır yenilmeyen ve 12 puanı bulunan yeşil-kırmızılı takım, 6 puanla düşme hattındaki rakibiyle karşılaşacak.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle çıkışa geçen Karşıyaka yarın alt sıralardan sıyrılmak için mücadele eden Denizli İdmanyurdu'nun konuğu olacak. Denizli Atatürk Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü 15.00'te çalacak. Konuk yeşil-kırmızılılarda 2 haftadır sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Ensar iyileşirken, kupadaki Boluspor deplasmanında sonradan oyuna giren Fatih Taşdelen'in adalesinde yırtık meydana geldiği açıklandı. Fatih ile birlikte tedavisi süren Berat da forma giyemeyecek.

Ligde 4 maçtır bileği bükülmeyen Kaf-Kaf, kupada 1923 Afyonkarahisar'ın ardından hafta içi Boluspor'u da elerken, Zafer Uysal yönetiminde çıktığı 6 resmi maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Yeşil-kırmızılı takımın grupta 12 puanı bulunuyor. Ligde ilk 7 maçta kazanamayan Denizli İdmanyurdu geçen hafta yine iç sahada Bigaspor'u mağlup ederek alt sıralardan kurtulmak için umutlandı. Denizli ekibi grupta halen 6 puanla düşme hattında yer alıyor.

KONTENJAN SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Denizli Atatürk Stadı'nda konuk Karşıyaka taraftarları için kontenjan kısıtlaması getirilmesinin ardından yönetimin girişimleri sonucu kontenjan sorunu çözüldü. Yeşil-kırmızılı kulüp; Denizli Valiliğine, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve Denizli İdmanyurdu yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: DHA
KarşıyakaDenizliSporSon Dakika

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