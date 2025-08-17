Karşıyaka, Yeni Sezon Hazırlıklarını Tamamladı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yeni sezon öncesi Kartepe kampını tamamlayan Karşıyaka'da teknik direktör Burhanettin Basatemür iyi bir kadro oluşturduklarını ancak halen sayısal olarak eksiklerin bulunduğunu söyledi.

Şimdiye kadar 14 transfer yapıp, Manisa Futbol Kulübü'nden 25 yaşındaki stoper Muhammet Ensar Akgün'ün imzasını bekleyen yeşil-kırmızılılarda kampı değerlendiren Burhanettin Basatemür, "Tamamen yeni bir kadromuz var. Kadromuzda geçen sezondan yalnız Ferdi kaldı. Yeni oluşturduğumuz takımın birlikte hareket etmeyi öğrenmesi açısından çok verimli bir kamp geçirdik. Son hazırlık maçında 2'nci Lig ekibi Muğlaspor'u mağlup ettik ama skordan ziyade oyun bizim için önemli" dedi.

Kulüp arayan Kadir Bakırtaş dahil geçen yıldan 17 futbolcunun gittiği Karşıyaka'da halen sayısal olarak eksik olduklarını belirten teknik direktör Basatemür, "Bu hafta içinde eksiklerimizi gidermemiz gerekiyor. En az 3 transfer daha yapmalıyız. Kadromuza şimdiye kadar 1 stoper katıldı. Transferde 2 stoper, 1 kanat oyuncusu daha arıyoruz. Yönetimimizin görüşmeleri sürüyor. Lige kadar hazır hale geleceğiz" diye konuştu.

Grupta Bornova 1877, İzmir Çoruhlu, Alanya 1221 gibi takımların transfere geç başladığını ancak Kütahyaspor, Balıkesirspor, Eskişehirspor ve Ayvalıkgücü gibi kulüplerin çok güçlü kadrolar kurduğunu belirten Basatemür, yarışın çekişmeli geçeceğini dile getirdi.