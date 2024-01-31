Karşıyaka, yeni stad umutlarını seçim öncesi yeşertmek istiyor

İzmir'de yaklaşık 26 yıl önce yeni stat talebini ilk gündeme getiren kulüp olmasına rağmen stadyum konusunda en mağdur takım olarak kalan Karşıyaka, 31 Mart'taki 2024 Türkiye Yerel Seçimleri öncesi umutlarını yeniden yeşertmek istiyor.
Yerel seçimlerin en güçlü iki adayı olarak öne çıkan CHP'li Cemil Tugay ve AK Partili Hamza Dağ, stadyum konusunda daha önce yeşil-kırmızılılara verdikleri destekle biliniyor. Karşıyaka Belediyesi'ndeki başkanlığını sürdüren Cemil Tugay, partisinin İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu. Tugay, ilçede ilk seçildiği dönemden beri Karşıyaka'nın stadının yıkılan eski İlçe Stadı'nın arazisine yapılmasını savunuyor.
AK Parti'nin genel başkan yardımcısı da olan eski milletvekili Hamza Dağ, Karşıyaka'nın yeni stadı için yıllardır en önemli desteği veren siyasilerden biri oldu. Daha önce yeni stat için 2014 ve 2017'de yapılan iki ihalesi de iptal edilen, yıkılan eski stadyum arazisi 2015'ten beri 9 yıldır atıl kalan Kaf-Kaf, yerel seçim döneminde projenin tekrar hızlanmasını hayal ediyor. Karşıyaka'nın yeni stadıyla gündeme gelip 2 kez aynı dönemlerde ihaleye çıkarılan Göztepe'nin yeni evi Gürsel Aksel Stadı Ocak 2020'de, 2017'de yenilenmeye başlayan Alsancak Mustafa Denizli Stadı da Kasım 2021'de açılmıştı.
SÖZERİ: 12 FİNAL KALDI
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka'da takımıyla ikinci yarıda 2'de 2 yapan teknik direktör Erkan Sözeri, önlerinde 12 finalin kaldığını söyledi. Sözeri, "Devreye başlarken önümüzde 14 tane final vardı, 2 tanesini kazandık geriye kaldı 12 maç. Her maç bizim için final niteliğinde. Biz çok önemli bir camiayı temsil ediyoruz. Oyuncularım iki maçtır armaya yakışan bir mücadele içindeler. Yalnız pozisyonları değerlendirme konusundaki sıkıntılarımızı çalışacağız. Süper Lig'de bile Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımlar galibiyetleri alırken zorlanıyor. İkinci yarılar hep zor geçer. Zoru başaracağız. Ben akşamları bile taraftarlarımızın tezahüratlarını izliyorum, oyuncularıma izletiyorum. İnşallah bu sene bir üst lige çıkıp adım adım Süper Lig'e yürüyeceğiz. Kazanıp rakiplerin hata yapmasını bekleyeceğiz. Biz hata yapmadan devam edersek hedefimize ulaşırız. Taraftarımızı cumartesi günü maça bekliyoruz. Bizi yine yalnız bırakmayacaklarını biliyoruz. Onlar için en iyi şekilde mücadele edip kazanacağız" dedi.
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