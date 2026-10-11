Karşıyaka, yenilgisiz lider Bahçeşehir Koleji'ne deplasmanda 92-82 yenildi

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk galibiyetini geçen hafta evinde Galatasaray'ı uzatmada yenerek alan Karşıyaka, lig ve Avrupa'da yoluna yenilgisiz devam eden lider Bahçeşehir Koleji'ne deplasmanda 92-82 mağlup oldu. Ligde ve Avrupa'da bu karşılaşmaya kadar 4'te 4 yapan yıldızlar topluluğu rakibi karşısında kolay pes etmeyen yeşil-kırmızılı ekip, son bölümde parkeden mağlup ayrıldı. Oynadığı 3 maçta 1 galibiyette kalan Kaf-Kaf 16 Ekim Cuma günü Çayırova Belediyesi'ni ağırlayacak. Karşılaşma Karşıyaka'nın geçen sezondan sarkan cezası nedeniyle boş tribünler önünde oynanacak.