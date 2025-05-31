Karşıyaka Yönetimsiz Kaldı, Borç Tehlikesi Büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Karşıyaka Yönetimsiz Kaldı, Borç Tehlikesi Büyüyor

Karşıyaka Yönetimsiz Kaldı, Borç Tehlikesi Büyüyor
31.05.2025 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka, başkansız kalan genel kurul sonrası 1.24 milyon TL ödeme yapmazsa büyük borç yüküyle karşılaşacak.

BU sezon futbol, basketbol ve voleybol branşlarında yaşadığı hayal kırıklıklarının ardından 29 Mayıs Perşembe günü aynı yıl içinde dördüncü kez toplanan olağanüstü genel kurulunda yönetime aday çıkmadığı için başkansız kalan Karşıyaka, yine büyük tehlikeyle karşı karşıya. Karşıyaka, 1 milyon 240 bin TL tutarındaki kamu borcu taksidini pazartesi günü mesai bitimine kadar ödemezse vergi yapılandırması bozulacak. Yeşil-kırmızılılar, taksitlendirme bozulursa faizleriyle birlikte 200 milyon TL'lik borç yüküne girecek.

Daha önce yıllardır biriken vergi ve SGK borçlarını 2023 yılının başında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırıp 120 takside böldüren Karşıyaka bu sene ilk 3 ay taksitleri yine aksattı. Yıllık 3 taksiti aksatma hakkı bulunan ve yapılandırma borcunu dördüncü kez ödemezse ise tüm borçtan faizleriyle birlikte sorumlu olma tehlikesi yaşayan yeşil-kırmızılılarda yönetim geçen ayın son günü 1 milyon 240 bin TL'lik ödeme yapıp tehlikeyi önledi.

Geçen ay yapılandırmanın bozulmasının önüne güçlükle geçen Kaf-Kaf bu ay ise tam da ödeme günü yönetimsiz kaldı. Bu yıl içinde başka taksit aksatma hakkı bulunmayan Karşıyaka, ayın son günü hafta sonuna denk geldiği için 2 Haziran Pazartesi mesai bitimine kadar gerekli parayı bulup taksidi ödemeye çalışacak. Başkanlığı sona eren İlker Ergüllü'nün borcu üstlenmesi beklenmezken, Danışma Kurulu ve Divan Kurulu ödeme krizine birlikte çare bulmaya çalışacak. Karşıyaka'nın genel kurulunda toplam borcu FIBA'lık olan 1 milyon 816 bin Dolar tutarındaki borç dahil edilmeden toplam 581 milyon 887 bin TL olarak açıklanmıştı. İzmir temsilcisinin 304 milyon TL kamu borcu bulunuyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Karşıyaka, Basketbol, Futbol, Finans, Spor, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka Yönetimsiz Kaldı, Borç Tehlikesi Büyüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor Son 2 gün Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor! Son 2 gün
Türkiye’de yeni banka kuruluyor Çalışmalar başladı Türkiye'de yeni banka kuruluyor! Çalışmalar başladı
Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi
İBB’ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte 4 soruşturmanın detayları İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Danla Bilic’e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor Danla Bilic'e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor!
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler Kasadan balya balya dolar çıktı Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı
Survivor’da yasak aşk skandalı Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı

16:20
Türkiye’de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı
Türkiye'de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı
15:26
Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü
Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü
15:13
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40’dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
13:10
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
10:28
İstanbul’da saat 15.00’ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
10:26
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
10:15
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
10:09
Hatay’da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin
Hatay'da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin
10:08
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
10:03
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası! Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
09:58
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
09:41
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
09:40
Çağla Şıkel’den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
09:39
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye’ye getirdik
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye'ye getirdik
09:31
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2025 17:35:56. #7.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka Yönetimsiz Kaldı, Borç Tehlikesi Büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.