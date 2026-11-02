Karşıyaka, Zafer Uysal yönetiminde 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı - Son Dakika
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Karşıyaka, Zafer Uysal yönetiminde 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı

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Karşıyaka, Zafer Uysal yönetiminde 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı
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TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Karşıyaka, teknik direktör Zafer Uysal yönetiminde çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. İzmir temsilcisi, Denizli İdmanyurdu'nu deplasmanda 6-0 mağlup ederek 114. kuruluş yıl dönümünü galibiyetle kutladı.

Karşıyaka, teknik direktör Zafer Uysal yönetiminde çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak önemli bir çıkış yakaladı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezona Burhanettin Basatemür yönetiminde şampiyonluk hedefiyle başladı. İlk 4 haftada istediği sonuçları alamayan yeşil-kırmızılılar, deneyimli teknik adamla yollarını ayırarak takımın başına Zafer Uysal'ı getirdi. İzmir ekibi, Uysal yönetiminde lig ve kupada çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak önemli bir çıkış yakaladı.

Zafer Uysal yönetimindeki ilk maçında deplasmanda Kepezspor'u mağlup eden Karşıyaka, ardından kupada 1923 Afyonspor'u yenerek bir üst tura yükseldi. Ligde Eskişehir Anadolu karşısında aldığı galibiyetle çıkışını sürdüren İzmir temsilcisi, daha sonra Ayvalıkgücü Belediyespor ile golsüz berabere kaldı. Bu maçın ardından Söke 1970'i mağlup eden yeşil-kırmızılılar, kupada ise Boluspor'u deplasmanda yenerek bir üst tura yükselmeyi başardı. Son olarak ligde Denizli İdmanyurdu'nu 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Karşıyaka, Uysal yönetimindeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Denizli İdmanyurdu maçına dair açıklamalarda bulunan Karşıyaka Teknik Direktörü Zafer Uysal, karşılaşma boyunca oyunun hakimi olduklarını söyledi. Oyuncularının belirledikleri oyun planını sahaya başarıyla yansıttığını ifade eden Uysal, her maç üzerine koyarak oyunlarını geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

"Maç boyunca oyunun hakimiydik"

114. kuruluş yıl dönümünde böylesine bir galibiyet almalarından dolayı memnun olduklarını söyleyen Uysal, "Deplasmanda aldığımız farklı galibiyetle taraftarlarımızı sevindirdiğimiz için çok mutluyuz. Böylesine köklü bir camianın parçası olmaktan gurur duyuyorum.

Maç boyunca oyunun hakimiydik. Oyuncularımız istediğimiz planı sahaya başarıyla yansıttı ve bunun karşılığını gollerle aldı. Üç puan bizi mutlu etti ancak önümüzde zorlu karşılaşmalar var. Her maç üzerine koyarak hem top bizdeyken hem de rakipteyken oyunumuzu geliştirmeye devam edeceğiz.

Bizi deplasmanda yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyor, tüm oyuncularımı mücadeleleri ve emekleri için kutluyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İHA
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