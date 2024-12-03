Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile Karşılaşacak - Son Dakika
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Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile Karşılaşacak

Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Ankaragücü ile Karşılaşacak

TFF 3. Lig 1. Grup takımı Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 1. Lig ekibi Ankaragücü ile yarın İzmir'de karşılaşacak. Mücadele saat 15.30'da başlayacak ve kazanacak takım bir üst tura yükselecek. Karşıyaka, son haftalardaki formsuzluğunu kırmayı hedefliyor.

03.12.2024 11:32  Güncelleme: 11:34
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Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın 1. Lig ekibi Ankaragücü ile İzmir'de karşı karşıya gelecek.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın 1. Lig ekibi Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşmayı kazanan taraf bir üst tura yükselme başarısı gösterecek.

Öte yandan iki ekip son olarak 2017 yılında 2. Lig Kırmızı Grup'ta İzmir'de karşı karşıya gelmiş ve Ankaragücü, Karşıyaka'yı 2-0 mağlup etmişti.

İki takım da formsuz

3. Lig 1. Grup'ta lider Bursaspor'un 9 puan gerisinde yer alan Karşıyaka, ligde oynadığı son 3 karşılaşmada galibiyete hasret kalırken 2 mağlubiyet 1 beraberliğe imza attı. 1. Lig ekibi Ankaragücü ise son 2 haftada istediği sonuçları alamayarak 1 mağlubiyet ile 1 beraberlik elde etti. İki takım da bu müsabakada galibiyet alarak hem kupada yoluna devam etmek istiyor hem de kötü gidişatı sonlandırmayı hedefliyor.

Mustafa Reşit Akçay, takımın başında yer almayacak

Karşıyaka, hafta sonu oynanan TFF 3. Lig 1. Grup'taki 13. hafta mücadelesinde Silifke Belediyespor'la deplasmanda karşı karşıya geldi. Rakibine 4-0 mağlup olan yeşil-kırmızılılarda karşılaşmaya Mustafa Reşit Akçay'ın yaptığı hareketler damgavurdu. Karşıyaka Teknik Direktörü Akçay, maç içinde sahaya girerek oyuncusuyla tartıştı. Daha sonra ise müsabakanın hakemi tecrübeli çalıştırıcıyı kırmızı kartla cezalandırdı. Böylece Mustafa Reşit Akçay, yarın oynanacak Ankaragücü mücadelesinde takımının başında yer alamayacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile Karşılaşacak - Son Dakika

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