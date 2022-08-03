Kadriye Dündar'ın davranışı kentte memnuniyetle karşılandı. Kars'ta uzun yıllar kendisine ait olan Taekwondo Kulübü'nde öğrenci yetiştiren Kadriye Dündar, bundan böyle şehit ailesi çocuklarını da Taekwondo sporuna yönlendirecek.

Kaynak: İHA

Kars, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Karslı antrenörden örnek davranış - Son Dakika

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