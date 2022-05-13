Karslı atlet Fransa'da Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
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Karslı atlet Fransa'da Türkiye'yi temsil edecek

13.05.2022 16:20
Karslı atlet Fransa'da Türkiye'yi temsil edecek

14-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında Fransa'da yapılacak olan "İSF Okul Sporları Atletizm Dünya Şampiyonası"nda Karslı atlet Türkiye'yi temsil edecek.

14-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında Fransa'da yapılacak olan "İSF Okul Sporları Atletizm Dünya Şampiyonası"nda Karslı atlet Türkiye'yi temsil edecek.

Fransa/ Normandiya'da yapılacak şampiyona hazırlıklarını Kars'ta sürdüren Utku Göler, bugün son antrenmanını antrenörü Bahattin İnce nezaretinde yaptı.

Fransa'dan madalya ile döneceğini belirten Utku Göler, bu akşam Kars'tan havayoluyla Ankara'ya gidecek.

İSF Okul Sporları Atletizm Dünya Şampiyonası katılacak olan Utku Göler, bin 500 metre ve 3 bin metrede yarışacak. - KARS

Karslı atlet Fransa'da Türkiye'yi temsil edecek
Karslı atlet Fransa'da Türkiye'yi temsil edecek
Karslı atlet Fransa'da Türkiye'yi temsil edecek

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Dünya Şampiyonası, Atletizm, Türkiye, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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