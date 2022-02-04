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Karslı atlet Türkiye 2'ncisi oldu - Son Dakika

Karslı atlet Türkiye 2'ncisi oldu

04.02.2022 12:13
Karslı atlet Türkiye 2'ncisi oldu

Karslı atlet Utku Göler, bin 500 metrede Türkiye 2'ncisi oldu.

Karslı atlet Utku Göler, bin 500 metrede Türkiye 2'ncisi oldu.

02-03 Şubat 2022 tarihlerinde İstanbul'da yapılan U20 Türkiye Şampiyonasında koşan Karslı atlet Utku Göler bin 500 metreyi 3 dakika 53 saniye 41 salise ile koşarak Türkiye 2'ncis, 3 bin metrede ise Türkiye 3'ncüsü oldu.

Antrenör Bahattin İnce, sporcunun kendi yaş kategorilerinden daha büyük sporcularla mücadele ederek bin 500 metrede ve 3 bin metrede U18 Avrupa Şampiyonası Barajını geçtiğini ifade etti.

İnce, "Sporcumuz Temmuz ayında yapılacak olan U18 Avrupa Şampiyonasında ilimizi ve ülkemizi temsil edecektir. Sponsorumuz Ali Öztürk Spor Kulüp Başkanımıza ve Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ederim" dedi. - KARS

Karslı atlet Türkiye 2'ncisi oldu

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İstanbul, Türkiye, Kars, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karslı atlet Türkiye 2'ncisi oldu - Son Dakika Spor


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