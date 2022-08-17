Karslı dağcılar Süphan Dağı'na tırmandı - Son Dakika
Üye Girişi

Karslı dağcılar Süphan Dağı'na tırmandı

17.08.2022 12:01
Karslı dağcılar Süphan Dağı'na tırmandı

Karslı dağcılar, 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'na tırmandı.

Karslı dağcılar, 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'na tırmandı. Dağcılar 3'üncü denemede zirve yaptı.

Kars Dağcılık ve Arama Kurtarma Derneği (KARSDAK) üyesi dağcılar, daha önce 2 kez kış tırmanışı için gittiği, ancak olumsuz hava koşulları ve çığ tehlikesi nedeniyle zirve yapamadan geri dönmek zorunda kaldıkları Türkiye'nin en yüksek 3'üncü dağı olan Süphan Dağı'na tırmanırken, Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar Beldesi Kışkıllı Köyü rotasından tırmanan dağcılar zorlu bir tırmanışın ardından zirve yapmayı başardı.

4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı tırmanışına KARSDAK Başkanı Özfer Koçak liderliğinde Prof. Dr. Doğan Gönüllü, Kemalettin Özışık, Mehmet Güneş, Mahir Merkit, Erdinç Erdağı, Mahir İşlekter, Nesip Kılıçaslan ve Özkan Soylu katıldı.

Zirvede açıklama yapan Başkan Koçak, "Ülkenin en yüksek üçüncü dağı olan Süphan Dağına zirve yapmanın mutluluğunu üçüncü denememizde yaşadık. Yaptığımız bu zirveyi önceki yıl amansız hastalığa yenik düşen arkadaşımız Doktor Yakup Raşidoğlu ve Kars dışında olup da irtibatını kesmeyen dostlarımıza armağan ediyoruz" dedi.

Öte yandan Süphan Dağı'na tırmanmayı başaran Karslı dağcıların zirvede Türk Bayrağı fonlu Atatürk posteri açtı. - KARS

YORUMLAR
500
Bakan Soylu: Bu topraklarda artık her mevsim bahar Bakan Soylu: Bu topraklarda artık her mevsim bahar Kars'ta fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok Kars'ta fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok
Kaynak: İHA

Toros Dağları, Bitlis, Kars, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karslı dağcılar Süphan Dağı'na tırmandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:38 Gençlerbirliği, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in payını devrediyor
12:13 Arkadaşının kocasıyla yasak aşk yaşadığı iddialarına Ece Erken'den yalanlama geldi
11:48 Okan Buruk, Cengiz Ünder'i arayarak Galatasaray'a gelmesi için ikna etmeye çalışacak
11:25 Suriye basını Türkiye'nin sınır bölgelerinde hızla konuşlandığını öne sürdü
11:24 Ekonomistler Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı için ortak tahminde bulundu
11:19 Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı JKsoLA ile kızı Ankaralı Namık ve Ümit Besen şarkılarıyla coştu
11:19 Lunaparktaki dönme dolapta cinsel ilişkiye giren çift meraklı gözlere aldırış etmedi
11:15 İBB Başkanı İmamoğlu'dan riskli yapılar için "kira desteği" açıklaması: 3450 TL kira desteği verilmesini meclise getireceğiz
11:12 Şanlıurfa'da şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in amcasının da 10 yıl önce şehit olduğu ortaya çıktı
11:08 Güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı 1.025 liraya yaklaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 12:53:47. #1.13#
SON DAKİKA: Karslı dağcılar Süphan Dağı'na tırmandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement