Karsor İda Ultra Maratonu Tamamlandı - Son Dakika
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Karsor İda Ultra Maratonu Tamamlandı

Karsor İda Ultra Maratonu Tamamlandı

17 ülkeden 1700 sporcuyla gerçekleştirilen maratonda, Cevdet Yılmaz ve Ebru Çırakman birinci oldu.

01.12.2024 13:02
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Yeşilyurt Köyü'nden başlayıp, Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Mahallesi'nde sona eren Karspor İda Ultra Maratonu, 17 ülkeden bin 700 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Karspor İda Ultra Maratonu bu gün koşulan 8.5 K yarışı ile sona erdi.

Bu yıl 8.'si düzenlenen Karspor İda Ultra Maratonu'na 17 ülkeden bin 700 sporcu katıldı. Çanakkale'nin Yeşilyurt Köyü'nden başlayarak Balıkesir'in Edremit ilçesinde biten yarış 5 ayrı parkurda gerçekleştirildi. Katılımcılar dağ yollarından, taşlık patikalardan ve su geçişlerinden ilerleyerek İda Ultra (110km), İda Half Ultra (66km), Run Zeus (36km), Köy Koşusu (15km) ile sekiz buçuk kilometrelik yarışlarda mücadele etti.

Yarışlarda İda Ultra 110 parkurunda erkeklerde Cevdet Yılmaz, kadınlarda ise Ebru Çırakman birinci oldu. 110 Kilometrelik parkurun birincisini Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin karşıladı. Cevdet Yılmaz 110 kilometrelik parkuru 12 saat 54 dakika 16 saniyede koştu.

Organizasyonda 66 K koşusunun birincileri Burak Edis Emiroğlu ve Gülfer Altun oldular. 36 K koşusunda ise Oğuzhan Emre Singer ve Fatma Taş birinci oldular. 15 K koşusunda da Gökhan Gündoğan Şen ve Çiğdem Güleç birinciliği aldılar. Maratonun bu gün koşulan 8.5 K koşusunda ise Halil İbrahim Aktugan ve Bahar Ateş Çakır birinci oldular. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Karsor İda Ultra Maratonu Tamamlandı - Son Dakika

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